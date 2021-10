Iván Cantero, avec un bris d’égalité, fait ses débuts dans le Championnat d’Espagne

L’Asturien Ivan Cantero Gutiérrez, en bris d’égalité avec le Basque Javier Sainz Delgado, après avoir terminé les deux avec un total de 265 coups (-19), il a obtenu le Championnat d’Espagne des professionnels, qui a été joué au club Gambit Golf Calatayud, créant son record dans la compétition et remportant le titre a Lucas Vacarisas, qui a été imposée en 2020.

La victoire de Tailleur de pierre, leader depuis la deuxième journée et qui a débuté ce dimanche, dans le dernier tour, avec un coup d’avance sur Joël Moscatel et avec deux enveloppes Javier Sainz Delgado, il a été très souffert. Et cela a commencé avec un ‘aigle’ (trou 1) et un ‘birdie’ (trou 2). Mais très vite, il est entré dans une série négative, avec un « bogey » (trou 3) et un « double bogey » (trou 8), qui ont déjà mis le titre à cran.

De plus, de dos, il a réagi Muscat (trois ‘birdies’ et 2 ‘bogeys’ dans les 9 premiers trous), tandis que Javier Sainz il est resté sans échecs et avec un ‘birdie »’.

Dans la deuxième section de la route, il est tombé Muscat (trois ‘bogeys’), et tout est resté dans un heads-up excitant et alternant entre un Ivan Cantero qui était irrégulier (un ‘aigle’, deux ‘birdies’, deux ‘bogeys’), et un sobre Javier Sainz qu’il n’a commis aucune erreur et a signé trois birdies dans les neuf derniers trous. Au final, l’Asturien a signé une carte avec 69 (-2) et le Basque avec 67 (-4), les deux faisant un birdie à 18. Il allait au tie-break.

Le bris d’égalité s’est joué sur le trou 9, un par 3. Là, un excellent départ autorisé Ivan Cantero s’attaquer à un putt d’environ huit mètres qui, au trou, lui a valu le titre. Il a inscrit son nom au palmarès d’une compétition qui, tout au long de son histoire, s’illustre comme Seve Ballesteros ou Miguel Ángel Jiménez, et s’ajoute aux réalisations qu’il a déjà réalisées en tant qu’amateur dans les Coupes des Canaries, l’Andalousie et le Championnat de Barcelone, en dehors de la médaille d’or au Championnat d’Europe par équipes des moins de 16 ans 2011.

La troisième place, trois coups, revient à Scott Fernandez , qui a fait un 69 le dernier jour.

