Ivan Douglas, ancien joueur de football de l’Ohio State, est décédé à 41 ans

Ivan Douglas, un ancien joueur de football de l’Ohio State qui était membre de l’équipe du championnat national 2002, est décédé, a annoncé son ancien coéquipier Chukwuemeka Onyejekwe sur les réseaux sociaux. Il avait 41 ans. Douglas, qui a joué la ligne offensive pour les Buckeyes, luttait contre COVID-19 au moment de sa mort. Onyejekwe a déclaré que Douglas était aux soins intensifs dans un coma artificiel. Une page GoFundMe a été créée par la famille de Douglas alors qu’il était à l’hôpital.

« Ivan Douglas (également connu sous le nom d’ID) est un mari aimant, père de 2 garçons (3 et 1 ans), fils et ami de beaucoup », lit-on sur la page GoFundMe. « C’est un ancien de l’Ohio State, un ancien joueur de football de l’OSU et un champion de l’OSU en 2002. ID a un esprit généreux et est une personne humaine; il ne rencontre aucun étranger. En raison de sa stature de 6 pieds 7 pouces et de son comportement calme, nous l’appelons avec amour un doux géant. ID est le gagne-pain de sa famille et actuellement employé comme travailleur social pour aider les enfants en crise. «

Douglas a été admis à l’hôpital le 22 septembre. La page GoFundMe a déclaré que lorsque Douglas est arrivé à l’hôpital, il « était de couleur violette et son niveau d’oxygène était de 63% ». Les médecins ont dit à la famille que si Douglas « n’était pas venu à l’hôpital quand il l’a fait, il serait mort ».

Douglas est arrivé à Ohio State en 1999. Après avoir été une réserve clé en 2000, Douglas a raté toute la saison 2001 en raison d’un caillot de sang dans ses poumons, selon Sports Illustrated. En 2002, Douglas a commencé 12 matchs au tacle gauche. Cependant, il a subi un autre caillot de sang l’été suivant qui a mis fin à sa carrière. En 2004, a tenté de jouer dans la NFL alors qu’il assistait au minicamp des Oakland Raiders pour un essai.

« C’était assez frustrant, mais encore une fois, c’est aussi de la motivation », a déclaré Douglas à la presse démocrate à l’époque. « Parce que vous savez que vous avez joué juste à côté de ces gars. Vous avez autant de talent que ces gars-là. devez y mettre un peu plus que tout le monde pour prouver que vous le voulez. » Douglas a passé les cinq dernières années à travailler comme travailleur social au département des services à l’enfance et à la famille du comté de Cuyahoga. Il laisse dans le deuil sa femme Lauren et ses deux jeunes enfants Mason et Greyson.