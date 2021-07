Ivan Moody de Five Finger Death Punch sortira un livre illustré de poèmes originaux

Bandes dessinées Z2 consolide davantage sa place en tant que premier éditeur de livres et de romans graphiques inspirés de la musique dans tous les genres et formats avec l’annonce d’un livre de poésie originale de POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS‘s Ivan Moody.

Présenté dans un format relié exquis, “La poésie sale d’Ivan Moody” sortira cet automne, avec des éditions spéciales signées disponibles exclusivement via le Z2 site Internet.

de mauvaise humeur dit : « De tous les projets que j’ai entrepris, c’est quelque chose de vraiment hors de l’ordinaire, de complètement peu orthodoxe et sans ‘murs créatifs’. C’est de loin la chose la plus étrange que j’ai jamais faite (et c’est peu dire).

“Je n’avais aucune idée de comment cela se passerait, mais heureusement – entre Blake et moi-même — je suis ravi de cette première édition de ‘Poésie sale’. Je suis intrigué et excité de partager avec vous tous cette dose complète de ma vision artistique stimulante/chaotique et stimulante sur le plan émotionnel.

“Bienvenue… dans mon terrier de lapin.”

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache vraiment au-delà de « où se termine le trottoir ? » De l’esprit merveilleusement tordu du leader de POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS, “La poésie sale d’Ivan Moody” est un livre de poèmes originaux ponctués d’art sombre qui ne manquera pas d’inspirer des paysages de rêve à l’envers dans l’esprit de ses lecteurs. Écrit par de mauvaise humeur lui-même, avec des illustrations magnifiquement obsédantes à l’encre et à l’aquarelle de Blake Armstrong, Bandes dessinées Z2 offre cette friandise d’Halloween aux lecteurs du monde entier en octobre.

Armstrong dit: “‘Poésie sale’ se démarque définitivement comme l’une des expériences créatives les plus libres et les plus uniques que j’ai eues dans ma carrière.

“IvanLa vision globale de ce livre était si tordue et alléchante qu’il aurait été difficile de m’en éloigner. Notre collaboration a été vraiment géniale et je pense que l’amour se voit à chaque page. Mon seul espoir est que les lecteurs apprécient le livre au moins deux fois moins que nous avons travaillé dessus. C’est gratifiant de faire partie de quelque chose d’aussi étrange, inattendu et spécial.”

le “La poésie sale d’Ivan Moody” Le livre illustré compte 104 pages et sortira dans une édition à couverture rigide standard dans les magasins de bandes dessinées et les librairies en octobre 2021, ainsi que dans des éditions spéciales de luxe et super deluxe disponibles en précommande maintenant uniquement via le Z2 site Internet.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).