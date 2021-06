Ivan Perisic pourrait être une option potentielle de remplacement de Douglas Costa pour le Bayern Munich

in

Selon le point de vente italien Corriere Dello Sport (via iMiaSanMia), l’Inter Milan est prêt à écouter les offres de l’ailier croate Ivan Perisic pendant la fenêtre de transfert de cet été. Le Bayern Munich souhaite le ramener en Bavière après un prêt réussi au cours de la saison 2019/2020, qui a remporté le triplé, avant de revenir en Serie A. Le Bayern avait sérieusement envisagé l’option de l’acheter à long terme à l’automne. , mais a finalement décidé de ne pas le faire.

L’Inter écoutera les offres d’Ivan Perišić cet été. Le Bayern cherche un remplaçant pour Douglas Costa et envisage de faire revenir Perišić. Les champions d’Allemagne affronteront la concurrence du Hertha Berlin qui s’est rapproché du Croate [@CorSport] pic.twitter.com/6PbyZ3J1KQ – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 9 juin 2021

Maintenant, Perisic est sérieusement sur le radar du Bayern car ils recherchent un remplaçant pour Douglas Costa, qui quitte Munich pour rejoindre le club brésilien Grêmio. Son retour au Bayern ne s’est pas déroulé comme prévu et il n’a pas pu avoir beaucoup d’impact pour Hansi Flick et sa compagnie. Avec son efficacité lors de la campagne 2019/2020, associée à sa productivité lors de la saison gagnante du Scudetto de l’Inter, il pourrait s’avérer être le remplaçant parfait de Costa. Cette saison, il a inscrit quatre buts et cinq passes décisives sur un total de 42 apparitions dans toutes les compétitions pour l’Inter, mais ses chiffres ne justifient peut-être pas suffisamment son efficacité.

Le Bayern devra faire face à une concurrence féroce de la part du club de Bundesliga Hertha Berlin pour essayer d’obtenir Perisic. Il est entendu qu’ils ont déjà fait une approche pour Perisic peu de temps après avoir riposté à la fin de la saison pour éviter la relégation. Berlin serait peut-être disposé à dépenser plus et à offrir à Perisic plus de temps de jeu car ils ont besoin d’attaquants expérimentés, mais retourner au Bayern serait un retour de conte de fées, chaleureusement accueilli par les fans du Bayern.

Peu importe s’il choisit le Bayern ou le Hertha, ou ailleurs, d’ailleurs, l’Inter aimerait le décharger afin qu’ils n’aient pas à payer son salaire de 4,7 millions d’euros. Sa valeur marchande actuelle par transfermarkt est d’environ 9 millions d’euros, donc le Bayern pourrait avoir le dessus s’il est capable et disposé à dépenser plus d’argent que Hertha.

Selon Florian Plettenberg de Sport1, il n’y a pas encore eu de contact du Bayern avec les représentants de Perisic :