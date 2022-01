Iván Redondo, l’ancien chef du cabinet de Sánchez, crée un cabinet de conseil politique

01/07/2022 à 19:10 CET

Celui qui était chef de cabinet de la présidence du gouvernement de Pedro Sánchez jusqu’en juillet dernier, Iván Redondo, a créé son propre cabinet de conseil, axé sur le conseil aux managers dans l’élaboration de campagnes de communication.

Comme indiqué dans le Journal Officiel du Registre du Commerce (BORME), La société s’appelle Redondo y Asociados Consultores Políticos y de Estrategia, dont les seuls administrateurs « de soutien » sont lui-même et sa partenaire, Sandra Rudy, au capital de 3 000 euros.

le La nouvelle société a pour objet le conseil, le conseil et la conception de la stratégie des managers et des tableaux de bord dans leur domaine professionnel, y compris le « coaching », le conseil en image, le conseil stratégique et le développement de campagnes de communication, ainsi que les services de communication, de publicité et de relations publiques.

Dès avril 2009, Redondo a fondé sa première société anonyme, appelée Redondo y Asociados Consultores Políticos y de Comunicación Limited Partnership, selon le registre du commerce, bien qu’il soit connu sous le nom de cabinet d’affaires publiques Redondo & Asociados.

C’est en septembre 2017 que Pedro Sánchez, qui n’était pas encore arrivé à la Moncloa – il le ferait en mai de l’année suivante -, l’engage comme conseiller, ayant pourtant déjà travaillé pour lui pendant la primaires de PSOE, que Sánchez a remporté en mai de la même année.

Jusqu’à ce moment, Iván Redondo était connu pour son rôle de conseiller de l’ancien président de la Junta de Extremadura Juan Antonio Monago, ainsi que pour sa collaboration avec le « populaire » Xavier García-Albiol, lorsque le candidat de l’époque à la mairie de Badalona a lancé une campagne électorale controversée en 2007 dans laquelle il a promis de « nettoyer » Badalona des immigrés irréguliers.

Rôle dans le gouvernement de Sánchez

Diplôme en sciences humaines et communication de l’Université de Deusto, Il est spécialisé en information économique de l’Université Complutense de Madrid et dans la direction des campagnes électorales de l’Université George Washington.

Avant de fonder Redondo & Asociados, à Madrid, un bureau à partir duquel il a conseillé de grandes entreprises, entreprises, employeurs, associations, ainsi que différents candidats, présidents et gouvernements, tIl a travaillé comme consultant en communication à Llorente et Cuenca et a été conseiller en communication auprès du bureau du président de l’Union nationale des infirmières (SATSE).

Dans votre premier mandat, Pedro Sánchez l’a nommé directeur du Cabinet de la Présidence, et également secrétaire du Conseil de sécurité nationale, et en janvier 2020, après la formation du gouvernement de coalition United We Can, il a encore élargi ses fonctions.

Alors, Sanchez let chargé d’assumer sous son commandement tous les services d’assistance au président, tels que les affaires nationales, institutionnelles et internationales, la communication avec les citoyens, le secrétaire général de la présidence, la direction générale des affaires économiques, le département de la sécurité nationale et les différents unités d’analyse.