La star de Brentford, Ivan Toney, peut réaliser tout ce qu’il veut dans sa carrière, a déclaré talkSPORT.com.

Toney se prépare pour son retour tant attendu et celui des Bees dans l’élite alors qu’ils affrontent Arsenal lors de l’ouverture de la saison 2021/22 de Premier League vendredi soir.

.

Toney a joué un rôle déterminant dans la promotion de Brentford en Premier League avec 31 buts en championnat la saison dernière

L’attaquant n’a pas eu à attendre aussi longtemps que 74 ans, comme son club l’a fait, mais il sera impatient de montrer ce qu’il peut faire dans la cour des grands, après avoir connu un passage infructueux à Newcastle plus tôt dans sa carrière.

C’est exactement là où Toney appartient, selon l’ancien homme de Brentford Hermann Hreidarsson, qui pense que le joueur de 25 ans a ce qu’il faut pour jouer à un niveau supérieur et suivre les traces de Said Benrahma et Ollie Watkins.

Quant à savoir si Toney peut suivre les traces de ses anciens coéquipiers, Hreidarsson a déclaré à talkSPORT.com, en association avec l’échange de crypto-monnaie britannique Coinjar : « Certainement.

« L’élan est avec Brentford, ils entrent dans un nouveau stade, pour la première fois en 74 ans, ils sont dans le plus haut niveau et je pense qu’il serait parti si Brentford n’avait pas atteint ce qu’ils ont accompli.

.

Thomas Frank a réussi à garder son attaquant vedette mais pour combien de temps ?

« Il est au bon endroit en tant que joueur de Premier League. Il a marqué des buts partout où il a été et au cours des dernières années, il a été une poignée à chaque match dans n’importe quelle ligue. Je suis un grand fan de lui et je pense qu’il s’en sortira très bien.

« C’est à lui [how far he goes]. Il a un peu de tout. Il est puissant, il est rapide et habile. D’année en année, votre QI de football augmente.

« C’est un joueur de classe mondiale et c’est grâce à lui. Il peut aller où il veut.

Toney a récemment déclaré à talkSPORT que Brentford entame la nouvelle saison avec l’attitude d’essayer de gagner la ligue.

.

Brentford a atteint l’élite via les play-offs du championnat

Cependant, il s’agit de terminer au-dessus d’au moins trois équipes de la ligue en ce qui concerne Hreidarsson.

Hreidarsson a ajouté : « J’aime vraiment ça d’Ivan Toney, c’est vraiment positif. Mais vous devez aussi être réaliste, il y a des équipes de classe mondiale dans la ligue, ce sera difficile de gagner la ligue. Mais ils ont joué dans de grands clubs en pré-saison et ont vraiment tenu bon et plus que cela.

« Ils ont tellement de choses à leur sujet. Il y a tellement de rythme et de puissance dans l’équipe et ils sont ensemble depuis de nombreuses années. Il y a une vague positive à Brentford, c’est sûr.

« L’objectif principal devrait être de rester debout. C’est une ligue tellement difficile, nous le savons tous.

«Vous avez vos six/sept meilleurs clubs et le reste de la ligue… c’est une victoire si vous restez en place parce que c’est une ligue tellement difficile et difficile et elle devient de plus en plus difficile d’année en année.

“C’est l’objectif principal, mais la façon dont Brentford évolue et son style de jeu, je suis convaincu qu’ils s’en sortiront bien.”

Hermann Hreidarsson a présenté en avant-première la saison 2021/22 de Premier League avec CoinJar, le nouveau partenaire officiel de crypto-monnaie du Brentford FC – la plate-forme ultime pour acheter, vendre et dépenser du Bitcoin et de la crypto-monnaie. Inscrivez-vous en un instant et accédez à la monnaie numérique où que vous soyez

Hreidarsson a parlé des objectifs de l’ancien club de Brentford pour la saison à venir