Ivan Toney éclipse le record de longue date de Glenn Murray alors que le brillant attaquant de Brentford marque TRENTE ET UNIÈME but de la saison contre Bristol City

Ivan Toney a inscrit un 31e but record de la saison pour envoyer Brentford en route vers une victoire convaincante 3-1 au championnat contre Bristol City à Ashton Gate.

L’attaquant de 25 ans, qui a éclipsé le record de 30 de Glenn Murray en une seule campagne, a sauté sur un ballon lâche à huit mètres pour le toucher devant le gardien de but de la ville Dan Bentley et puiser dans un filet vide après 57 minutes.

Toney a éclipsé un record établi par Glenn Murray lorsqu’il était au Palace

Le remplaçant Bryan Mbeumo a porté le score à 2-0 quand il a couronné un coup lisse en tirant dans le toit du filet après 78 minutes et Sergi Canos a ajouté un troisième quand il a tiré à la maison au deuxième poteau cinq minutes plus tard.

Le remplaçant de la ville, Louis Britton, a marqué ses débuts en marquant avec un faible entraînement à trois minutes du temps, mais ce n’était rien de plus qu’une consolation pour son équipe dominée.

Le patron de l’équipe locale, Nigel Pearson, a fait cinq changements depuis l’équipe battue 4-1 à Millwall, dont un premier départ pour Alex Scott, un produit de l’Académie de 17 ans, au milieu de terrain.

Rex

Toney a eu une campagne phénoménale

Le manager de Brentford, Thomas Frank, a fait venir Ethan Pinnock et Vitaly Janelt, nommant une équipe forte, bien que son équipe ait déjà eu la garantie d’une troisième place et d’une implication dans les barrages.

Les visiteurs ont créé la première chance sans faute après 14 minutes. Marcus Forss a percuté une balle en profondeur et a tiré quelques centimètres de large avec son pied droit du coin de la boîte.

Il y avait des réservations pour Kasey Palmer de City et Toney de Brentford car un match avec peu d’enjeu pour les deux côtés est devenu physique.

Forss est de nouveau allé près de la distance avant que les Bees aient un fort cri de pénalité rejeté pour une poussée sur Toney.

Le milieu de terrain de la ville Tyreeq Bakinson a donné le ballon dans une position dangereuse et l’as de but de Brentford est tombé dans la surface, mais l’arbitre James Linington n’a pas été impressionné et a accordé un coup franc à City.

Nahki Wells avait la meilleure chance de l’équipe locale juste avant la pause, mais a vu son tir à bout portant bloqué suite à une course pénétrante de Palmer.

choc

Date Canelo vs Saunders: heure de début, couverture talkSPORT et undercard pour le combat pour le titre

JEU

Commentaire et équipes de Leeds v Tottenham: Bamford aide à briser les espoirs minces des Spurs à l’euro

mettre à jour

Joshua vs Fury pourrait être officiellement annoncé ce soir pour le 14 août, a déclaré talkSPORT

TERRITOIRE ENNEMI

Billy Joe Saunders hué sans relâche par les fans de Canelo Alvarez à la pesée

coup

Le lieu de la finale de la Ligue des champions entre Man City et Chelsea est incertain après la déclaration du gouvernement

le regret?

Willian commente après avoir quitté Chelsea pour Arsenal revenir hanter l’ailier

Le gardien de Brentford, David Raya, a ensuite effectué un arrêt du bout des doigts exceptionnel de Wells, mais le drapeau de hors-jeu était déjà en place.

Frank a été contraint de changer pour le début de la seconde période, envoyant Mads Bech Sorensen pour Pinnock.

Toney a tiré dans le filet latéral à la 51e minute alors que Brentford continuait de paraître le plus menaçant.

Pearson a répondu en changeant sa ligne arrière avec Zak Vyner remplaçant Adrian Mariappa, mais cela n’a pas été suffisant pour empêcher Brentford de prendre les devants peu de temps après.

L’ouverture de Toney est survenue après que le ballon ait ricoché dans la surface de réparation de City sans qu’aucun défenseur ne puisse dégager.

Tommy Conway a forcé un arrêt de Raya avec un entraînement féroce sous un angle aigu alors que les Robins cherchaient à répondre, mais Brentford a contré et Nathan Baker a été réservé pour interrompre cyniquement la pause.

Les deux gérants ont apporté d’autres changements, Frank enlevant Toney, sans aucun doute avec les play-offs à l’esprit.

Pourtant, les visiteurs ont dominé et Bentley était à bout de souffle pour remporter une volée de Christian Norgaard avant que les deux buts tardifs ne confirment la commande totale de Brentford.