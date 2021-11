Ivan Toney espère un retour fructueux à Newcastle United alors que le talisman de Brentford cherche à ajouter un nom à la liste décorée avant l’arc Magpies d’Eddie Howe

Newcastle United entame une nouvelle ère passionnante ce week-end alors qu’Eddie Howe prend en charge son premier match en tant qu’entraîneur-chef du club… à distance

L’ancien patron de Bournemouth a été nommé au lendemain du match nul 1-1 avec Brighton avant la pause internationale, un résultat qui a laissé les Magpies en 19e position et à cinq points de la sécurité.

Ivan Toney espère gâcher la fête lors du premier match d’Eddie Howe en tant que patron de Newcastle

Un nouveau patron offre toujours l’espoir d’une reprise de la forme, mais l’objectif principal sera sûrement de s’attaquer au record défensif choquant du club qui les a vus encaisser 24 buts en seulement 11 matchs.

Malheureusement pour Newcastle, cependant, leur nouveau manager ne sera pas à l’affût pour son premier match en charge, Howe étant testé positif pour le coronavirus.

Et, malheureusement aussi pour les Magpies, ils ont un bilan vraiment indésirable qui pourrait être aggravé ce week-end.

L’armée de Toon a concédé plus de buts aux joueurs qui jouaient pour eux en Premier League que toute autre équipe (49).

Ivan Toney n’a fait que quatre apparitions pendant son séjour à Newcastle

Avec des joueurs comme Les Ferdinand, Andy Cole et Craig Bellamy qui reviennent hanter leur ancien club, la voie est tracée pour qu’Ivan Toney fasse de même ce week-end.

L’attaquant de Brentford a passé trois ans à St James ‘Park plus tôt dans sa carrière, mais s’est limité à quatre apparitions en équipe première avant de partir pour Peterborough United, où il a commencé à reconstruire sa carrière et s’est imposé comme l’un des joueurs les plus prolifiques de l’histoire de l’EFL. .

GETTY

Ivan Toney aura hâte d’inscrire un but contre ses anciens employeurs

Toney a trouvé la vie en Premier League un peu difficile avec seulement trois buts et trois passes décisives à son actif toutes compétitions confondues, mais, avec un retour dans le Nord-Est prévu pour l’équipe de Thomas Frank samedi, les 25 ans- vieux sera déterminé à faire une réelle impression sur ses anciens employeurs.

Avec Brentford sur une série de quatre matchs sans victoire, ils n’aimeraient rien de plus que d’obtenir trois points sur les Magpies en difficulté qui seront une quantité inconnue sous leur nouveau patron, avec encore plus d’incertitude avec Howe incapable d’être réellement là.