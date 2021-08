Ivan Toney explique pourquoi il continuera à se présenter avant les matchs

in

Les nouveaux garçons de la Premier League, Brentford, sont revenus sur leur décision de ne pas se mettre à genoux avant les matchs cette saison – mais Ivan Toney a déclaré à talkSPORT qu’il continuerait à se tenir debout.

Les Bees ont suivi les traces de QPR en publiant une déclaration en février révélant qu’ils cesseraient de se mettre à genoux avant les matchs, insistant sur le fait que le geste “n’avait plus d’impact” dans la lutte contre le racisme.

L’attaquant de Brentford continuera de prendre position

Depuis, ils ont fait volte-face et ont confirmé qu’ils continueraient ce geste car il met en évidence le problème persistant de la discrimination dans le football, et même dans la société au sens large.

“Le Brentford FC peut confirmer que nos joueurs se mettront à genoux avant tous les matches de l’équipe première de la saison à venir”, indique un communiqué du club.

“Nos joueurs et notre staff ont tenu des réunions pour discuter de l’opportunité ou non de se mettre à genoux au coup d’envoi, ne l’ayant pas fait depuis février.

«Nous pensons qu’au cours de la saison à venir, la cause collective de la lutte contre la discrimination et le racisme sera mieux servie en agissant à l’unisson et en solidarité avec toutes nos autres équipes de Premier League, comme cela a été souligné dans un communiqué de la Premier League hier.

« Se mettre à genoux ne résoudra pas à lui seul le problème du racisme, mais cela continuera d’attirer l’attention sur la discrimination qui existe au sein du football, ainsi que dans la société en général. Nous avons tous vu le soutien que le fait de prendre le genou a reçu des fans avant les matchs lors de l’Euro 2020.

Wilfried Zaha est devenu le premier joueur de Premier League à arrêter de se mettre le genou

Comme Toney, l’as de Crystal Palace, Wilfried Zaha, a également cessé de prendre le genou la saison dernière, exhortant plutôt les joueurs à « rester debout » face à l’adversité.

Et Toney poursuivra cette position, comme l’a révélé une déclaration du club plus tôt cette semaine, soulignant ses raisons dans une interview avec talkSPORT.

“Le club a pris une décision, c’était une décision difficile à prendre pour eux, mais j’ai l’impression que si vous êtes tout à fait d’accord avec quelque chose et que vous le maintenez, alors faites ce que vous pensez être le mieux”, a déclaré l’ancien attaquant de Newcastle et Peterborough.

« Personnellement, en mon nom, je vais évidemment rester debout car mes convictions ne changent pas, que ce soit le championnat, la Premier League ou la Conférence.

«Je crois toujours en ce en quoi je crois et je continuerai à le faire. Pour ce qui est de faire la différence, je ferai ce que je pense devoir faire en arrière-plan.

« Si les joueurs vont rester pour faire ce qu’ils veulent faire aussi, ce que je soutiens. Je suis sûr que le club et ma famille me soutiennent jusqu’au bout.

L’ancien attaquant de Leeds Jermaine Beckford soutient pleinement la position continue de Toney.

Il a déclaré à talkSPORT: «Je suis complètement aux côtés d’Ivan Toney et de Wilfried Zaha, car lorsque vous voyez la réaction qui se produit à l’arrière, cela aide presque à alimenter les flammes à certains égards.

“La raison pour laquelle les joueurs le font est d’attirer l’attention sur le fait que la discrimination se produit toujours, que ce soit la race, le sexe, la préférence.

« C’est quelque chose dont nous essayons tous de nous débarrasser. Nous ne nous soucions pas de savoir comment, nous voulons juste l’éradiquer ici et maintenant, alors nous essayons d’attirer l’attention sur cela. »