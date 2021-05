Ivan Toney fait vœu de but en Premier League alors que le patron de Brentford dit que l’attaquant est “le meilleur tireur de penalty au monde” et meilleur que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappe

Ivan Toney se soutient pour reproduire sa forme de championnat en Premier League la saison prochaine.

L’attaquant de Brentford a marqué 33 buts, dont un penalty lors d’une victoire finale en barrages 2-0 contre Swansea, pour renvoyer son équipe en Premier League pour la première fois samedi.

Rex

Toney a donné à Brentford une avance cruciale depuis le point de penalty contre Swansea

La première saison de Toney avec les Bees n’aurait pas pu mieux se passer et le joueur de 25 ans pense qu’il sera tout aussi mortel devant le but dans l’élite.

Lorsqu’on lui a demandé s’il allait marquer des buts en Premier League, il a déclaré à talkSPORT: “Bien sûr.

« J’ai l’impression que vous allez avoir des chances en Premier League, donc c’est à vous de les saisir ou non. Je me soutiens pour tenter ma chance par match.

“Qui sait? Peut-être que j’obtiendrai ces chiffres en Premier League.

Toney a marqué son 11e penalty de la saison lorsqu’il a ouvert le score pour Brentford à la 10e minute.

Emiliano Marcondes a doublé l’avance des Bees 10 minutes plus tard alors qu’ils scellaient la promotion vers la terre promise.

.

Toney a été une révélation pour Brentford depuis son arrivée de Peterborough l’été dernier

Dans une interview avec talkSPORT à Wembley, le patron de Brentford, Thomas Frank, a insisté sur le fait que Toney est le meilleur tireur de penalty au monde – et meilleur que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Kylian Mbappe.

Il a déclaré : « C’est remarquable à quel point il dirige l’équipe, marque des buts, s’associe et s’adapte.

“En fait, à la fin de la saison, je ne pense pas qu’il a été à son meilleur parce que la saison a été longue et qu’il a eu un peu de mal, mais cela en dit long sur sa mentalité et sa force mentale, et sa capacité prendre des pénalités, c’est fou.

«Il est de loin le meilleur tireur de penalty au monde, et je lui ai envoyé un texto tout au long de l’année et lui ai dit qu’il l’était.

“Chaque fois que Ronaldo ratait un penalty, je lui disais ‘tu dois envoyer un texto à Ronaldo’. Je lui ai dit qu’il devait envoyer un SMS à Mbappe et qu’il devait envoyer un SMS à Messi.

.

Frank a été époustouflé par la forme de Toney dans une chemise Brentford

“Il m’a dit ‘oui j’ai envoyé un texto à Messi mais il était un peu arrogant, il n’a pas répondu’.

“Non! C’est juste un peu de plaisanterie, bien sûr, mais il l’est. C’est ce calme de lui.

« Vous savez qu’il marquera, mais bien sûr, vous vous sentez un peu [nervous] parce que vous savez qu’il finira par en manquer un.

“Mais j’espère que ce sera après sa sixième tentative en Premier League ou quelque chose du genre.”