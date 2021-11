Ivan Toney pénalise la différence alors que le fan de Liverpool abat Everton avec la séquence sans vin de l’équipe de Rafa Benitez se poursuivant avant les retrouvailles avec l’ancien club

Brentford a devancé Everton 1-0 grâce à un penalty d’Ivan Toney qui a assuré une victoire acharnée mais a poursuivi la séquence sans victoire des Toffees.

Ce fut un autre après-midi lamentable de l’équipe de Rafael Benitez, qui n’a plus gagné lors de ses sept derniers matchs et en a perdu cinq, ce qui signifie que les hôtes les dépassent dans le classement.

Toney a trouvé le filet depuis le point de penalty qui a donné les trois points à l’équipe de Thomas Frank

C’était la première fois que le supporter de Liverpool trouvait le chemin des filets à domicile en Premier League et, ce faisant, propulsait les Bees à la 12e place du classement.

Pour aggraver les choses pour les visiteurs, ils sont confrontés à la tâche ardue d’affronter ensuite les meilleurs buteurs de la ligue et l’ancienne équipe de Benitez, Liverpool.

Les Bees aiment cependant la vie en Premier League depuis leur promotion du championnat et revendiquent un autre scalp majeur ayant déjà battu Arsenal et tenant le côté de Jurgen Klopp.

Il peut y avoir de la sympathie pour les Toffees, qui sont toujours sans l’homme vedette Dominic Calvert-Lewin et Richarlison et c’était révélateur car ils menaçaient rarement le but de Brentford.

Benitez était une figure frustrée sur la ligne de touche

C’était un match de peu d’action mais le moment clé est venu au milieu de la première mi-temps lorsque le milieu de terrain nigérian Frank Onyeka a été renversé par Andros Townsend pour un pied haut dans la surface de réparation.

Toney, contre le gardien Jordan Pickford, a gardé son sang-froid et a inscrit le coup de pied dans le coin inférieur gauche.

Everton a bien réagi lorsque Salomon Rondon a forcé un bon arrêt du gardien des Bees Alvaro Fernandez

Les visiteurs se vantaient de 60% de possession et avaient 14 tirs, mais sans Calvert-Lewin et Richarlison, ils avaient rarement l’air de marquer après ce seul effort de l’ancien attaquant de Newcastle United.

Rondon a à peine menacé la barre de but de Brentford un instant en première mi-temps

Après un si bon début de saison, la pression est désormais immense sur Benitez.

Lors de leurs six premiers matchs, les Toffees ont enregistré 13 points et étaient cinquièmes du classement, ils sont maintenant 15e et ne sont qu’à six points au-dessus de la zone de relégation.

Tant que Richarlison et Calvert-Lewin ne seront pas disponibles pour Benitez, un sursis devrait être accordé à l’Espagnol qui devra désormais choisir son équipe pour sans doute leur plus gros match de la saison.