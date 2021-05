Ivan Toney pourrait être la prochaine grande exportation du championnat après la signature d’Omar Richards par le Bayern Munich

Que ce soit avec Brentford ou un autre club, Ivan Toney ne jouera pas en championnat la saison prochaine.

Après avoir marqué 32 buts et récolté dix passes décisives cette saison, il est juste de dire qu’il a terminé le deuxième niveau de l’Angleterre, avant même la finale des barrages contre Swansea ce samedi.

.

Toney est le dernier d’une longue lignée de superstars de Brentford ces dernières années

Les gens remarquent ce genre de chiffres, et il n’est pas surprenant que le joueur de 25 ans ait été lié à une multitude de clubs de Premier League.

Mais il n’y a pas que les grandes équipes anglaises qui se tournent vers le championnat pour les talents ces jours-ci.

Non, Jude Bellingham est passé d’une relégation de Birmingham aux quarts de finale de la Ligue des champions et à l’équipe provisoire d’Angleterre pour l’Euro 2020 en l’espace d’une saison.

Jeudi, le Bayern Munich a fait d’Omar Richards, diplômé de l’académie de Reading, son nouveau numéro 3, en signant le joueur de 23 ans sur un transfert gratuit.

#FCBayern a signé Omar Richards. Le joueur de 23 ans arrive du championnat Reading sur un transfert gratuit et a signé un contrat jusqu’en 2025.#ServusOmar – 🏆CHAMPIONS🏆 (@FCBayernEN) 27 mai 2021

Pendant ce temps, l’arrière latéral de Norwich Max Aarons a également été lié au club allemand, ainsi qu’à Barcelone.

L’attention des géants européens peut surprendre la plupart des équipes de championnat, mais Brentford est habitué à être un club nourricier : c’est ainsi qu’ils fonctionnent.

Jusqu’à présent, les Bees devaient générer un bénéfice de 15 millions de livres sterling sur le marché des transferts chaque année pour fonctionner comme une entreprise rentable, une tâche qui deviendra plus facile lorsque les fans seront autorisés à entrer dans leur nouveau stade, et plus encore s’ils sont promus Premier. Ligue.

Comme la plupart des clubs de la Football League, Brentford accepte qu’ils doivent vendre leurs meilleurs joueurs pour survivre, mais ils sont mieux préparés que les autres.

Le propriétaire de Brentford et fan d’enfance, Matthew Benham, a gagné ses millions grâce à une société appelée Smartodds : une équipe de statisticiens de génie qui calculent le résultat des matchs de football pour prendre l’avantage sur les bookmakers.

. – Contributeur

Benham, diplômé en physique d’Oxford, est probablement l’un des hommes les plus intelligents du football

Ses outils comparent la qualité relative des clubs du monde entier, aidant Brentford à trouver vos prodiges classiques de Football Manager, généralement sur le continent, où le marché des joueurs est moins gonflé qu’en Angleterre.

Ils les ramassent pour des cacahuètes, les transforment en superstars, construisant progressivement un niveau plus élevé de qualité et de revenus, élevant la barre à chaque saison qui passe.

Brentford, codirecteur de Rasmus Ankersen, a déclaré l’année dernière à talkSPORT.com : « La clé est de pouvoir identifier les talents sous-évalués sur le marché, de les développer, puis de les vendre à profit, en créant progressivement plus de valeur dans l’équipe et en augmentant progressivement niveau de l’équipe.

“Maintenant, nous arrivons à un endroit où nous avons une énorme valeur dans l’équipe et nous sommes assez bons pour concourir au sommet de la ligue.”

Et bien qu’ils aient réalisé d’énormes profits dans tous les domaines du terrain, d’Ezri Konsa à Aston Villa et de Chris Mepham à Bournemouth, leurs attaquants de ces derniers temps illustrent parfaitement le système.

.

Il y a d’anciens joueurs de Brentford partout où vous regardez en Premier League

Commençons par Andre Gray : acheté à Luton Town pour 550 000 £ en 2014 et vendu pour 11,1 M £ l’été suivant.

Quelques saisons plus tard, Neal Maupay arriverait de Ligue 2 pour seulement 1,6 million de livres sterling, puis serait vendu à Brighton pour 19,8 millions de livres sterling.

Son remplaçant, Ollie Watkins, n’a pas coûté plus de 2 millions de livres à Brentford, et Said Benrahama non plus.

Les deux sont allés en Premier League pour près de 30 millions de livres sterling l’été dernier.

Watkins a même gagné une place dans l’équipe provisoire d’Angleterre pour l’Euro 2020 avec ses performances pour Villa, tandis que Benrahama commence à trouver ses marques à West Ham.

. – .

Brentford a transformé la carrière de Maupay et il a été plutôt bon pour Brighton

Caractéristiques de Rex

Watkins et Benrahma ont été exceptionnels pour Brentford en 2019/20

Et maintenant, ils ont Toney, acheté pour 10 millions de livres sterling l’été dernier et qui vaut probablement déjà plus que tous ses prédécesseurs.

Tu vois comment ça marche ? Brentford les trouve, tout le monde les achète, et à mesure que le prix augmente chaque saison, la qualité des abeilles augmente également.

À un moment donné, ils aimeraient que l’un de ces attaquants superstars fasse leur grand pas en Premier League via une promotion, plutôt qu’un transfert d’argent important.

Vous pouvez savoir si les Bees le font enfin en direct sur talkSPORT contre Swansea ce samedi.