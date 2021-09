Ivan Toney s’est détendu face à la décision Angleterre vs Jamaïque – “celui qui vient frapper, alors nous parlerons”

Après un début prometteur de sa carrière en Premier League à Brentford, l’attaquant vedette Ivan Toney admet qu’il se sent détendu face à son avenir international, avec un possible ultimatum anglais à l’horizon.

S’adressant exclusivement à Jim White sur talkSPORT, le joueur de 25 ans a expliqué qui il représenterait sur la scène internationale, ainsi que son parcours historique au sommet du football anglais.

getty

Toney a fait un bon début de vie en Premier League

Avec deux buts et une passe décisive en cinq matches de championnat, une sélection internationale pourrait bien se profiler à l’horizon.

Toney est né à Northampton, en Angleterre – où il a commencé sa carrière avec le club de sa ville natale de Northampton Town – et, après avoir vu Patrick Bamford de Leeds récemment faire ses débuts seniors chez les Three Lions, il y a toutes les chances que l’homme de Brentford puisse le suivre.

Mais grâce à sa mère née en Jamaïque et à son père né à Saint-Vincent, il se qualifie également pour jouer pour l’une ou l’autre de ces deux nations.

Si et peut-être quand le moment viendra, il a certainement un choix difficile à faire – le même choix que celui qui a fait face à la star de West Ham Michail Antonio qui a choisi la Jamaïque plutôt que l’Angleterre.

Mais, pour l’instant, Toney a déclaré à talkSPORT qu’il se concentrait uniquement sur lui-même et sa forme au niveau du club.

.

Toney aime la vie en Premier League avec Brentford

Michail Antonio était dans une situation similaire au niveau international et a choisi de représenter la Jamaïque au lieu de l’Angleterre

“Je vais vraiment me concentrer sur moi-même”, a déclaré l’attaquant de Brentford à White.

“Essayer de bien faire pour l’équipe et c’est la chose principale, alors, celui qui vient frapper, nous parlerons alors.”

Après avoir été lâché par Newcastle en 2018, Toney s’est retrouvé à jouer dans le troisième niveau du football anglais pour Peterborough United avant de remonter dans les ligues.

Deux superbes saisons pour Posh au cours desquelles il a marqué 50 buts l’ont vu attirer l’attention de Brentford, qui a largement profité de ses services.

Le pillage de 33 buts au cours de la saison de promotion du club a assuré que lui et les Bees joueraient au football de Premier League cette saison, et il n’est certainement pas aux prises avec l’intensité de l’élite après avoir réalisé une performance d’homme du match en une victoire 2-0 sur les Wolves samedi.

Toney a même révélé qu’il aurait pu signer pour les Wolves après avoir quitté le Toon, avant de les affronter ce week-end.

.

Il ne manque jamais de place

Après le match, le coéquipier de Bees a qualifié l’affichage de Toney de “le meilleur que j’aie jamais vu d’un attaquant”, tandis que le manager Thomas Frank – qui a déjà salué l’attaquant comme le meilleur tireur de penalty au monde – a évalué sa performance “10 sur 10 .

“Nous regardons en arrière, en première mi-temps, cela aurait pu être trois ou quatre, mais nous avons évidemment marqué les deux buts”, a déclaré Toney.

“Nous savions qu’ils allaient s’envoler en deuxième mi-temps, il s’agissait simplement de savoir si nous avions résisté à la tempête et je pense que nous l’avons fait et nous méritions les trois points à la fin.

«Je ne vais pas trop me vanter, évidemment les joueurs autour de moi m’aident aussi et vous devez juste être intelligent dans certains jeux et je pense que je l’ai fait aujourd’hui.

« J’aime le côté physique, ma mère me dit de ne pas être trop physique, d’être physique d’une manière intelligente, mais je pense que je l’ai fait aujourd’hui et cela a aidé l’équipe.

.

Les loups n’ont pas pu contenir Toney tout l’après-midi

« Vous le prenez juste dans votre foulée vraiment, [playing in the Premier League after being in the Championship and League One before that] l’entraîneur m’a aussi aidé.

“En entrant dans le club, il a dit” soyez juste patient “, l’année dernière, les premiers matchs, j’essayais trop fort d’obtenir le but et avec ce petit conseil, cela m’a pris un long chemin.”

À sa sortie de St James ‘Park et à sa remontée constante au sommet, Toney a ajouté: “Je n’ai tout simplement pas vraiment eu l’occasion [at Newcastle] et c’est le foot, ça arrive.

“J’étais [also] je vais signer pour Wolves la veille, ce qui m’a donné un peu plus [of motivation] bien faire ici.

Avec les conseils de Frank, le ciel est la limite pour Toney, et lorsqu’on lui a demandé de quoi il est capable à l’avenir, il a donné cette réponse effrontée : « Capable d’obtenir le soulier d’or, espérons-le !

« J’essaie de faire de mon mieux, d’essayer de m’améliorer tous les jours et avec les joueurs autour de moi, je pense que je peux le faire, donc je prends chaque match comme il vient.

.

Toney n’a jamais eu la chance de briller à St James Park, mais le fait certainement maintenant pour les abeilles

GETTY

Toney affrontera les rochers défensifs de Liverpool Van Dijk et Alisson dans le plus grand test de sa carrière en Premier League le week-end prochain

“Nous avons un match mardi, essayez de gagner là-bas puis allez à Liverpool [Saturday], chaque jour j’essaie de m’améliorer, d’aider les autres et c’est tout ce que je peux vraiment faire.

Avec une égalité alléchante contre Liverpool, leader de la ligue, ce week-end, Toney et ses coéquipiers ont certainement hâte de relever le défi.

“J’espère que nous aurons obtenu trois autres points la semaine prochaine”, a-t-il déclaré.

«C’est une demande difficile, mais nous ne craignons personne et peu importe qui nous jouons, nous sommes excités. C’est de l’excitation plus que de la peur.

Sélecteur talkSPORT

Jouez à talkSPORT Selector et vous pourriez gagner beaucoup d’argent

Gagnez une part de 25 000 £+ Choisissez une équipe de Premier League à gagner chaque semaine Les inscriptions coûtent 10 £ 18+, veuillez jouer de manière responsable, gambleaware.org

Inscrivez-vous ici