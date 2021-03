Ivana Rudelić du Bayern Munich absent pour le reste de la saison avec l’ACL déchiré

Le Bayern Munich a annoncé mardi qu’Ivana Rudelić avait déchiré l’ACL au genou gauche et qu’elle serait absente pendant «des mois». Le milieu de terrain a été blessé lors de la récente victoire du Bayern en Frauen Bundesliga contre Duisburg dimanche.

Depuis son retour au Bayern cet hiver après six ans et demi d’absence, Rudelić a disputé 10 matchs au cours des deux derniers mois. Elle était en train de devenir un rouage clé pour l’équipe de Jens Scheuer. La perdre, c’est supprimer un élément critique du milieu de terrain de l’équipe alors qu’ils se dirigent vers la partie la plus occupée et la plus importante de la saison.

Rudelić est la troisième joueuse du Bayern à déchirer son ACL cette saison, rejoignant Giulia Gwinn et Jovana Damnjanović en marge. C’est encore une autre blessure débilitante à long terme pour cette équipe du Bayern.

Le prochain match du Bayern aura lieu le jeudi 1er avril contre le FC Rosengård lors du match retour de leur quart de finale de l’UEFA Women’s Champions League. Les Bavarois ont remporté le match aller 3-0.