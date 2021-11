Ivanka, Don Jr et Eric tous impliqués dans Stormy Case

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous conservons plus de respect pour Stormy Daniels que pour Donald Trump (infini, en fait), et il est essentiel de se rappeler que c’est la décision courageuse de Stormy de se manifester, malgré toutes les menaces, qui a conduit à la révélation des six- chiffrer les paiements qui équivalaient à des violations de la campagne. Cela a conduit à l’emprisonnement de Michael Cohen.

Rappelez-vous « Individuel ? » Ce n’était pas Michael Cohen.

Aujourd’hui, nous avons entendu Michael Cohen parce que c’était son premier jour de libération de l’isolement à domicile (substitution de la prison en raison de problèmes de COVID). Nous avons entendu Michael Cohen parce qu’il s’est rendu directement dans les studios de CNN et a largué une bombe. Peut-être qu’il se sent enfin vraiment libre, pour dire toute la vérité.

Il implique toute la famille dans le même crime qui l’a envoyé en prison, et plus encore. Cela a du sens. Trump travaille comme un chef de la mafia, la comparaison est utilisée depuis des années maintenant. Quelles sont les seules personnes en qui les patrons de la mafia ont confiance ? En famille, bien sûr. Ainsi, lorsqu’une véritable crise frappe Trump, il est logique que « la famille » le sache et soit impliquée dans l’élaboration d’une solution.

Et c’est exactement ce que Michael Cohen nous a dit :

Cohen : Je veux faire cette promesse à vous et à tous vos téléspectateurs, j’ai peut-être été poursuivi et en ce moment je suis le seul mais je ne serai pas le seul Question : Qui d’autre était impliqué ? Cohen : …Eric Trump était impliqué.. Don Jr, Ivanka (Vidéo ci-dessous)

Wow. C’est probablement une bonne idée de nous rappeler que ce n’est pas parce que nous avons continué à entendre parler de « Individual One » qu’il n’y a pas eu de « deux, trois et quatre » dans l’enquête.

En plus, quelque chose qui nous donne de l’espoir. Cohen a été poursuivi par l’État de New York, et non par SDNY dans le cadre du DOJ. À ce stade, nous avons presque l’impression que Garland veut protéger Trump plus que le poursuivre.

Mais non, cette affaire – grâce à Stormy – remonte à l’état de New York et aux crimes de financement de campagne à six chiffres, qui ont conduit à des questions fiscales, qui ont conduit à… la prédiction de Michael Cohen, à son premier jour de « prison ». «

Dernière chose. Michael Cohen a une certaine crédibilité dans ses prédictions. Il a été le premier, il y a des années, à dire que Donald Trump n’abandonnerait jamais volontairement le pouvoir, qu’il faudrait le lui prendre.

On le croit

