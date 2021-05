Ivanka Trump a déjà qualifié les candidats noirs de “ Celebrity Apprentice ” de “ bien parlés ”

Ivanka Trump a déjà déployé un trope raciste dans une tentative ratée de complimenter les candidats noirs lors de la dernière saison de The Celebrity Apprentice de NBC, a révélé l’actrice Vivica A. Fox dans une interview de vendredi avec E! hôte Andy Cohen.

Photo par Mike Pont / FilmMagic

«Il y a eu des controverses raciales qui ont émergé sur tant d’émissions de téléréalité. Y a-t-il des choses qui sont survenues, des douleurs pour vous au fil des ans? » Cohen a demandé à un panel d’invités sur son émission-débat, For Real: The Story of Reality TV.

“Je n’oublierai jamais que quand j’ai fait Celebrity Apprentice et Ivanka Trump, elle a dit: ‘Wow, tu parles très bien'”, a rappelé Fox à propos de Trump, qui n’avait apparemment aucune idée que le tour de phrase qu’elle utilisait était et est considérée comme péjorative.

«Non, Andy. Je déteste le dire. Je ne pense pas qu’elle savait à l’époque qu’elle nous insultait. Je pense vraiment qu’elle pensait qu’elle nous complimentait », a déclaré Fox à propos de Trump. «C’était comme: ‘Oh, wow, vous êtes intelligents les gars.’»

Fox a ajouté que «lorsque l’émission a été diffusée, Twitter est devenu fou», les utilisateurs se demandant si les remarques de Trump étaient censées être prises au sérieux.

«Je ne pense pas qu’elle le sache maintenant», a répondu Cohen, faisant référence à la réputation de racisme de la famille Trump.

Il a également pris note du nombre de personnes qui ont décidé que les commentaires de Trump étaient appropriés pour la télévision sur réseau.

«Pensez aux couches et couches de Blancs qui ont vu une coupe de cette émission et l’ont diffusée et ils ont dit: ‘Oh, c’est génial’», se dit Cohen.

«Quels conseils me donneriez-vous en tant que producteur blanc à succès dans l’industrie?» Demanda Cohen.

«Je dirais qu’il faut prendre le temps d’apprendre les personnes avec lesquelles vous travaillez. Je dirais aussi, apprenez à aimer les femmes noires », a répondu Preachers of LA productrice exécutive Holly Carter.

«C’est vraiment un excellent conseil. Je vous en suis reconnaissant. Cela a été une conversation vraiment enrichissante », a déclaré Cohen.

