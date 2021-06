Ivanka Trump dit qu’elle en a probablement fini avec la politique pour de bon, mais personne ne croit sa raison pour laquelle ⋆ 10z viral

in

Ivanka Trump aurait mis de côté ses ambitions politiques et “se concentrerait sur sa famille”, a déclaré une source anonyme à Fox News, mettant ainsi fin à des mois de spéculations selon lesquelles elle envisageait de se présenter au Sénat ou au poste de gouverneur de Floride. Maintenant, il semble, comme le note Queerty, qu’elle soit “apparemment contente de manger des bonbons dans son condo à 40 000 $/mois à Miami alors qu’elle demande à des travailleurs illégaux de construire sa maison de rêve de 32 millions de dollars sur Indian Creek Island”.

Eh bien, elle est, après tout, une “fille à papa” gâtée, donc je suppose que cela vient avec le territoire.

Mais il y a de fortes chances qu’il y ait plus que ce à quoi on pourrait s’attendre car la belle-soeur Lara, épouse d’Eric Trump, a également mis un terme à ses ambitions politiques. Elle n’a déçu pratiquement personne en apprenant qu’elle ne se présenterait pas au Sénat de Caroline du Nord en 2022 après avoir effectué de nombreux voyages dans l’État qui ont ensuite conduit à de nombreuses spéculations.

“Je dis non, pour l’instant, pas non pour toujours”, a-t-elle déclaré samedi à la foule lors de la convention de l’État du GOP de Caroline du Nord.

Et Lara, comme Ivanka, a également été considérée comme une candidate à l’investiture du parti républicain, dit qu’elle veut passer plus de temps avec sa famille, ajoutant qu'”au bon moment” elle aimerait “absolument” être membre du Congrès.

Mais le journaliste et ancien animateur de NPR Jeremy Hobson a fait quelques recherches sur cette situation et il pense qu’il y a plus que la situation. Si Ivanka ou Lara étaient en feu, il y a de fortes chances que personne ne fasse la queue pour leur jeter de l’eau car selon les sondages internes, leurs chances de gagner étaient inférieures à la gomme au bas de ma chaussure.

“Le fait qu’Ivanka Trump et Lara Trump aient décidé de ne PAS se présenter aux élections pour le moment devrait nous renseigner sur les sondages internes sur la force de la marque Trump”, a déclaré Hobson sur Twitter.

Le fait qu’Ivanka Trump et Lara Trump aient décidé de ne PAS se présenter aux élections pour le moment devrait nous renseigner sur les sondages internes sur la force de la marque Trump. – Jeremy Hobson (@jeremyhobson) 6 juin 2021

Un sondage NBC News d’avril a révélé que 44% des républicains soutenaient le père d’Ivanka, Donald Trump. Ce nombre était en baisse par rapport à 50% quelques mois plus tôt. De plus, la semaine dernière, mon cher vieux papa a mis de côté son blog officiel après moins d’un mois en raison de ce que le Washington Post a qualifié de « lectorat misérable ».

Aie.

Ensuite, bien sûr, de nombreuses enquêtes sont en cours sur la Trump Organization, et cela peut être une raison assez importante pour laquelle la fille et la belle-fille de Trump évitent les projecteurs.

Comme vous pouvez vous y attendre, Twitter a quelques réflexions :

Le fait qu’Ivanka Trump et Lara Trump aient a décidé de ne pas se présenter aux élections pour le moment pourraient montrer qu’ils peuvent lire une citation à comparaître ? – joebarton1238 (@joebarton1238) 7 juin 2021

Quel est leur jeu de triche qui n’est pas à la hauteur – JC (@jc_resists) 7 juin 2021

Eh bien, quand ils vont en prison… qui est à la maison avec les gosses ? – Ladyjeananderson (@Ladyjeananders1) 7 juin 2021

Ou le fait qu’ils savent tous les deux qu’ils sont sur le point d’être occupés à mener des batailles juridiques. – Janine Kube (@KubeJ9) 7 juin 2021

Je pense que cela nous dit que le RNC n’est pas à l’aise de faire courir des femmes mariées à de futurs criminels. 😲 – Joan Blair (@joanblair) 7 juin 2021

D’autres pensaient que cela sentait la misogynie typique des républicains / partisans de Trump :

Ou cela suggère quelque chose sur ce que les fans de Trump pensent des femmes qui se présentent aux élections… – The Last G Millennial Jedi (@Yaktuary) 7 juin 2021

Je suppose que cela pourrait être le cas, mais dans tous les cas, soyons heureux que ces deux-là soient hors course. Pour l’instant, de toute façon.