Ivanna Sakhno rejoint la série Star Wars : Ahsoka Disney+

Un nouveau membre de la distribution rejoint la petite mais croissante troupe d’acteurs donnant vie à Star Wars: Ahsoka. Ivanna Sakhno jouerait un nouveau personnage dans la série, rapporte Deadline.

La filmographie américaine de Sakhno est assez courte ; l’actrice est probablement mieux connue pour un petit rôle dans Pacific Rim: Uprising en 2018 et un rôle dans la série Hulu High Fidelity. Sakhno rejoint la star Rosario Dawson et Natashia Liu Bordizzo. Dawson incarne Ahsoka Tano, le Jedi Togruta qui était autrefois un padawan d’Anakin Skywalker. Bordizzo incarne le mandalorien Sabine Wren. Hayden Christensen devrait également faire une apparition dans le rôle d’Anakin Skywalker. Lucasfilm n’a pas encore révélé l’identité du personnage de Sakhno.

Ahsoka Tano est apparue pour la première fois dans les séries animées Star Wars: Clone Wars et Star Wars: Rebels, avec Ashley Eckstein fournissant sa voix. Tano a fait le saut vers l’action réelle dans The Mandalorian Season 2, Episode 5, The Jedi. Lucasfilm a annoncé une série dérivée centrée sur le personnage même pas un mois plus tard lors de la Journée des investisseurs de Disney en décembre 2020. Parmi les autres séries à venir de Star Wars, citons le Livre de Boba Fett, qui sera présenté le 29 décembre 2021; une série qui suit Obi-Wan Kenobi 10 ans après La Revanche des Sith, et qui mettra également en vedette Hayden Christensen ; Andor, qui met en vedette Diego Luna dans le rôle de son personnage de Rogue One, Cassian Andor. Une série Rangers of the New Republic est également en préparation, mais son calendrier de production est remis en question après que Disney a rompu ses liens avec Gina Carano, qui devait reprendre son rôle de Cara Dune pour la série.

Star Wars : Ahsoka commencera le tournage en mars 2022 et fera probablement ses débuts fin 2022 ou 2023.