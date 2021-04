Ivashka de l’Open Banc Sabadell de Barcelone: ​​horaire et où regarder à la télévision

20/04/2021 à 16:20 CEST

le Barcelone Ouvrir Banc Sabadell Cela a déjà commencé et les graines commencent à effectuer leurs premiers matchs. A) Oui, Nous verrons Rafa Nadal demain, le 20 avril, puisque le manacorí cherchera à remporter le trophée dès que possible. A titre d’anecdote, notez que la piste principale de ce Le Barcelona Open Banc Sabadell porte le nom de Rafa Nadal lui-même, puisqu’il est incontestablement l’un des meilleurs joueurs de tennis de l’histoire du tennis espagnol et aussi du monde.

Ainsi, le Trophée du Comte de Godó vous verrez un croisement entre Rafa Nadal contre Illia Ivashka. Le joueur de tennis russe se distingue par sa grande taille (1,93 m), même si sa position au classement ATP est de 167 dans le monde. Ainsi, a priori le joueur de tennis originaire du pays d’Europe de l’Est a beaucoup plus compliqué puisqu’il affronte un vrai titan. Cependant, Nadal vient de tomber à Monte Carlo, donc rien n’est encore écrit.

On peut regarder le match entre Rafa Nadal et Illia Ivashka cette Mercredi 21 avril 2021 à une heure encore à déterminer. Les chaînes qui la diffuseront sont La 1 de TVE, Teledeporte et Esport3.