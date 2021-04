Ivashka de l’Open de Barcelone: ​​programme et où regarder à la télévision

21/04/2021

Activé à 09:01 CEST

Rafael Nadal fait ses débuts à l’Open de Barcelone Banc Sabadell 2021 aujourd’hui 21 avril et affronte la Biélorussie Ilya Ivashka pas avant 16h00 (CET). Le match du manacorí au tournoi de Barcelone Vous pouvez le suivre en direct sur SPORT et également via Teledeporte, Esport 3 et Movistar +.

Nadal Il est le principal favori pour décrocher le titre sur les pistes du RCT à Barcelone. Il n’a jamais affronté le joueur de tennis biélorusse, qui se distingue par sa grande taille (1,93 m), même si sa position dans le classement ATP est de 167 dans le monde.

En outre, Ivashka, membre du club de polo de Barcelone, a atteint les quarts de finale de l’Open d’Andalousie en début de saison.