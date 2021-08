Ivo Grbic achève son déménagement à Lille

in

Lille a officiellement finalisé la signature d’Ivo Grbic prêté par l’Atletico Madrid. Le gardien arrive à Lille en remplacement potentiel de Mike Maignan, qui a quitté le club pour l’AC Milan en début de mercato.

Ivo Grbic signe pour Lille

Un coup de pouce pour la place de départ sur les cartes pour Ivo Grbic

Ivo Grbic a déménagé à Lille pour un prêt d’une saison avec une option d’achat auprès de l’Atletico Madrid. Les détails exacts du transfert n’ont pas été divulgués, mais l’accord donnerait à Lille une option d’achat du milieu de terrain pour 7 millions d’euros, ainsi qu’une clause de revente de 20% pour l’Atletico Madrid.

Le Croate rejoint les champions de France en titre après avoir passé l’année dernière en renfort de Jan Oblak. Ivo Grbic a rejoint l’Atletico Madrid en provenance du Lokomotiv Moscou la saison dernière. Le Croate a rarement joué pour l’équipe de Diego Simeone la saison précédente, ne faisant qu’une seule apparition pour le club.

A Lille, Grbic aura l’occasion de briguer une place de titulaire suite au départ de Mike Maignan. Lille a commencé la saison avec Leo Jardim comme gardien titulaire, qui avait l’air vulnérable dans le but. Le Brésilien a encaissé sept buts lors des deux premiers matches de championnat de France.

Ce qui fut dit?

S’adressant au site Internet du club, Ivo Grbic a déclaré : « Je suis très heureux de rejoindre le LOSC et je remercie le club pour l’accueil que j’ai reçu. C’est une grande opportunité pour moi. J’ai l’intention de tout donner sur le terrain pour aider l’équipe cette saison.

Le PDG de Lille, Olivier Letang, a également exprimé sa joie de signer le gardien : « Nous sommes ravis d’accueillir Ivo Grbić au LOSC. Après une riche expérience dans un grand club et aux côtés d’un grand gardien, Ivo a désormais la maturité nécessaire, ainsi que toutes les qualités propres à son poste, pour assumer encore plus de responsabilités. Je suis heureux qu’il ait choisi le LOSC pour cela, confiant qu’il fera une bonne saison et apportera toutes ses compétences à un effectif de qualité.

