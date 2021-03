Ivors Academy met en garde les compositeurs de proposer des rachats complets de musique

L’Académie Ivors et l’Union des musiciens ont officiellement mis en garde les compositeurs contre les pièges perçus associés au rachat complet de leur musique.

L’Académie Ivors, âgée de 77 ans, et le Syndicat des musiciens de 128 ans ont relayé l’avertissement dans une campagne récemment lancée intitulée «Compositeurs contre les rachats». Ce billet de blog d’annonce de la campagne commence par mettre en évidence un trio de statistiques sur le sujet, notamment que 35% des compositeurs de médias ont accepté des rachats ou des contrats de travail contre rémunération et qu’environ 41% ont «dû céder plus de leurs droits mécaniques que ils voulaient. »

La statistique numéro trois – «64% pensent que l’environnement de mise en service est coercitif» – conduit à une brève introduction et à un clip animé de 43 secondes, qui compare les accords de redevances aux rachats. Ensuite, le document aux multiples facettes inclut un événement de lancement «Compositeurs contre les rachats» le 21 avril ainsi qu’un «Manifeste de mise en service équitable» d’une seule page.

Ce dernier consiste en un corps de texte organisé de manière unique, avec des déclarations telles que «Seuls les compositeurs devraient décider de la part de leurs droits qu’ils cèdent. La cession exclusive des droits d’exécution est le meilleur moyen de préserver la valeur au fil du temps.

«Nous appelons les commissaires à apprécier la valeur que la musique apporte. Les commissaires ne doivent pas s’attendre à acquérir des droits sans de véritables négociations reflétant la vraie valeur de la musique et de la composition », poursuit le document.

Inutile de dire que la campagne soulève des questions intéressantes sur un sujet nuancé, qui englobe une incitation apparente pour les entreprises de médias à poursuivre des rachats complets, étant donné qu’elles auraient alors la flexibilité d’utiliser la musique dans de futurs projets. De l’autre côté de la médaille, cependant, certains compositeurs peuvent ne pas être informés des spécificités des accords, comme l’ont évoqué plusieurs utilisateurs de médias sociaux.

«Les lois sur le droit d’auteur doivent être modifiées pour que les compositeurs conservent automatiquement tous les droits sur les compositions de travail pour compte d’autrui (pas les enregistrements cependant). Cela permettrait également aux compositeurs d’étendre leur travail plus tard sans payer le studio pour utiliser leurs propres thèmes », a écrit un utilisateur de Twitter.

«J’ai toujours trouvé très étrange à quel point notre travail est peu valorisé à partir d’un point de vue monétaire, mais les comportements suggèrent que nos redevances ont une grande valeur pour les personnes qui souhaitent nous contraindre à les donner?» pesé dans le compositeur de médias Christian Henson.

À la fin de 2020, une enquête de la Ivors Academy et de l’Union des musiciens a révélé que 82% des musiciens britanniques gagnaient moins de 270 dollars par an grâce aux redevances de streaming – une statistique particulièrement décourageante étant donné que le chiffre pourrait représenter jusqu’à 397000 flux, selon la plate-forme dont dérivent les jeux.