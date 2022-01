Ivy League publie une déclaration de solidarité avec le nageur trans avant la prochaine compétition

Des nageuses concourent au 50 mètres nage libre féminin lors des essais de l’équipe olympique américaine à Omaha, Neb., le 19 juin 2021. (Rob Schumacher-USA TODAY Sports)

L’Ivy League, l’organisation de huit collèges d’arts libéraux d’élite, a publié jeudi une déclaration en solidarité avec la nageuse transgenre Lia Thomas, qui participera à l’équipe féminine de l’Université de Pennsylvanie lors d’un tournoi ce week-end contre les membres de la conférence Yale et Dartmouth.

«Au cours des dernières années, Lia et l’Université de Pennsylvanie ont travaillé avec la NCAA pour suivre tous les protocoles appropriés afin de se conformer à la politique de la NCAA sur la participation des athlètes transgenres et de concourir dans l’équipe féminine de natation et de plongeon de Penn. L’Ivy League a adopté et applique la même politique de la NCAA », a tweeté l’Ivy League.

« L’Ivy League réaffirme son engagement indéfectible à fournir un environnement inclusif à tous les étudiants-athlètes tout en condamnant la transphobie et la discrimination sous toutes leurs formes », indique le communiqué.

L’UPenn a confirmé jeudi que Thomas participerait à de futures épreuves de natation réservées aux femmes, malgré les protestations de ses coéquipiers.

« Penn Athletics s’engage à être un environnement accueillant et inclusif pour tous nos étudiants-athlètes, entraîneurs et personnel et nous sommes fidèles à cet engagement aujourd’hui et à l’avenir », a tweeté UPenn Athletics jeudi.

«En tant que membre de la NCAA, Penn est régi par les politiques de l’instance dirigeante nationale. Lia Thomas a atteint ou dépassé tous les protocoles de la NCAA au cours des deux dernières années pour qu’une étudiante-athlète transgenre concoure pour une équipe féminine. Elle continuera de représenter l’équipe féminine de natation de Penn en compétition cette saison », a écrit l’école.

Thomas, un homme biologique, a participé à l’équipe de natation masculine de l’UPenn de 2016 à 2019. Après avoir pris une pause dans le sport, l’athlète est devenu une femme.

Thomas a fait la une des journaux en décembre pour avoir battu des records féminins dans les épreuves de 200 mètres et de 500 mètres nage libre lors d’une rencontre de natation avec Cornell et Princeton. Le nageur « a remporté le 1 650 libre avec un nouveau programme, une rencontre et un temps record en piscine de 15:59.71. Thomas a remporté la course par plus de 38 secondes et sa coéquipière Anna Kalandadze a terminé deuxième en 16:37,44 », selon Penn Athletics.

Selon le Daily Mail, plusieurs femmes de l’équipe de natation de l’Université de Pennsylvanie auraient débattu du boycott de leur dernière rencontre à domicile, affirmant que Thomas avait un avantage athlétique injuste, mais ont décidé de ne pas le faire par peur d’être disqualifiée du championnat de l’Ivy League.

