Iwata est le premier leader du championnat Zozo

les Japonais Hiroshi iwata est le premier chef de la Championnat Zozo, tournoi PGA qui se déroule au Japon. C’est un bon début pour les acteurs locaux, puisque Hideki Matsuyama partage la deuxième place avec le Chilien Joaquin Niemann.

Avec une carte de 63 coups, sept en dessous de la normale du terrain, Iwata Il a pris la tête après avoir brillé avec un aigle, six oiselets et un seul bogey. Le premier jour ne s’est pas mal passé non plus pour Matsuyama déjà Niemann, chacun d’eux avec six birdies sans échec.

Matt Wallace et Brendan Steele Ils clôturent le top5. L’Anglais a réalisé sept birdies et deux bogeys pour terminer quatrième avec -5, tandis que Steele il affiche un -4 après une journée avec un aigle, cinq birdies, un bogey et un double bogey.

Dans un tournoi qui n’a pas de présence espagnole, l’une des grandes attractions est la participation de Alex Schauffele, champion olympique aux Jeux de Tokyo. L’Américain n’a pas su briller dans sa mise en scène et, avec quatre birdies et autant de bogeys, il a vingt-neuf avec le par sur le terrain.

Classement après le premier tour (par 72)

1. Hiroshi Iwata (JPN) -7 (63)

2. Joaquín Niemann (CHI)

2. Hideki Matsuyama (JPN) -6 (64)

4. Matt Wallace (ANG) -5 (65)

5. Brendan Steele (États-Unis) -4 (66)

6. Tommy Fleetwood (ANG) -3 (67)

6. Kramer Hickok (États-Unis) -3

6. Matt Jones (AUS) -3

6. Ryosuke Kinoshita (JPN) -3

6. Adam Schenk (États-Unis) -3

6. Cameron Tringale (États-Unis) -3

6. Jhonattan Vegas (VEN) -3