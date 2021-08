IWC Schaffhausen et Mercedes-AMG : chronographe inspiré par la haute performance

Il s’agit de la Pilot’s Watch Chronograph AMG Edition, le dernier produit à célébrer le partenariat qui lie l’horloger de luxe suisse et le constructeur automobile allemand depuis 2004.

La première montre d’aviateur chronographe composite en titane d’IWC est animée par le mouvement calibre 69385 fabriqué par IWC et dispose d’un cadran en fibre de carbone. La longue collaboration entre l’horloger de luxe suisse et la marque de voitures de sport hautes performances Mercedes-AMG est fondée sur de nombreuses valeurs communes, telles que la recherche de la perfection technique et d’une qualité sans compromis.

Les origines

Les deux sociétés ont été créées par des visionnaires aux idées audacieuses. En 1868, le florentin Ariosto Jones associe l’artisanat traditionnel à la technologie industrielle de pointe pour redéfinir l’horlogerie en Suisse. En 1967, à Grossaspach, en Allemagne, Hans Werner Aufrecht et Erhard Melcher ont créé AMG avec le concept visionnaire d’incorporer la technologie de course la plus avancée dans les véhicules de série.

Matériaux du monde automobile

Fabriquée avec des matériaux d’ingénierie automobile, la montre d’aviateur chronographe AMG Edition (réf. IW377903) est la première montre d’aviateur chronographe IWC 43 mm à comporter le calibre de fabrication maison 69385, ainsi que la première montre d’aviateur chronographe avec un boîtier extrêmement léger et titane résistant aux rayures. La finition en titane de classe 5 donne à la montre son aspect gris mat, inspiré de la peinture signature Selenite Grey Magno d’AMG. Le cadran intègre de la fibre de carbone entrelacée avec précision, un matériau dérivé directement des composants aérospatiaux AMG. Ces pièces sont fabriquées selon un procédé complexe de chaleur et de pression et sont connues pour leur légèreté et leur rigidité remarquables. La matière première est constituée de fibres de carbone continues, qui sont transformées dans des machines à tisser en structures textiles, donnant au produit final le tissu caractéristique « aspect carbone ». Le cadran en carbone noir contraste parfaitement avec les sous-cadrans argentés du chronographe, qui rappellent l’instrumentation utilisée en course automobile.

Mesures de temps d’arrêt jusqu’à 12 heures

Cette montre hautes performances est animée par le calibre IWC 69385, un mouvement chronographe robuste et précis qui permet de mesurer le temps d’arrêt jusqu’à 12 heures. La fonction chronographe est commandée par une roue à colonnes, un composant complexe à deux niveaux fonctionnels. Le logo Mercedes-AMG est estampé sur le fond du boîtier en verre saphir teinté. La montre est équipée d’un bracelet en cuir de veau noir avec surpiqûres contrastées et d’une boucle déployante.

