IX.Swap fait ses débuts sur la plate-forme OccamRazer soutenue par ADA

IX.Swap, un fournisseur pionnier de fonds de liquidité DeFi et un teneur de marché automatisé pour les actions tokenisées et les jetons de sécurité, fait ses débuts sur la rampe de lancement décentralisée OccamRazer (ADA / USD) soutenue par Cardano. Jusqu’à présent, il s’agit de la seule rampe de lancement soutenue par des entités officielles de Cardano. L’IDO (Initial Decentralized Offering) d’IX.Swap devrait être mis en ligne le 8 septembre 2021.

Incroyable opportunité d’obtenir des retours passifs de jetons de sécurité.

IX.Swap offre aux détenteurs de jetons de sécurité une opportunité unique de générer des rendements passifs sur leurs avoirs en leur permettant de devenir des fournisseurs de liquidités. Ceci est réalisé en collectant les jetons de sécurité dans un pool de liquidités en échange d’une partie des frais du pool.

Alice Chen, avocate générale et co-fondatrice d’IX.Swap, déclare :

« Chez IX.Swap, nous avons la vision de transformer considérablement le paysage des jetons de sécurité. Selon des experts bancaires de premier plan, les actifs numériques et cryptographiques ont le potentiel de remplacer les devises fixes au cours des cinq prochaines années, et nous sommes fermement convaincus que les jetons de sécurité représenteront un changement sismique similaire sur les marchés boursiers. Nous sommes ravis de travailler avec OccamRazer, un autre innovateur DeFi et rampe de lancement soutenue par Cardano, pour lancer notre offre décentralisée initiale de $ IXS.

Swap prévoit de lancer des composants de base sur la blockchain Cardano. Son objectif ultime est de devenir l’UniSwap des jetons de sécurité. Il possède un utilitaire déflationniste et un jeton de paiement, le symbole boursier $ IXS, qui augmentera les rendements et récompensera les utilisateurs de la plate-forme, introduira des capacités de gouvernance en chaîne et permettra les paiements avec les partenaires IX.Swap.

Elliot Hill, directeur des communications d’Occam. Fi dit :

«Grâce au prochain IX.Swap IDO, un autre leader rejoint l’écosystème OccamRazer. Nous réitérons constamment notre engagement à apporter des projets de qualité à l’écosystème Cardano, et nous sommes ravis de travailler avec IX.Swap alors qu’ils transforment le paysage des jetons de sécurité.

Combler le fossé entre CeFi et DeFi

IX.Swap prétend être le chaînon manquant au sein de l’infrastructure blockchain nécessaire pour donner vie au secteur des actions tokenisées et au jeton de sécurité à Cardano à la suite du hard fork d’Alonzo, qui a conduit au lancement de contrats intelligents. IX.Swap a l’intention de combler le fossé entre la finance centralisée (CeFi) et la finance décentralisée (DeFi) avec le noble objectif de devenir le plus grand fournisseur de liquidités pour les échanges de jetons de sécurité dans le monde.

