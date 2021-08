Ixigo acquiert la plateforme de billetterie et d’agrégation de bus AbhiBus

Il s’est également associé à l’IRCTC pour offrir des billets de bus aux utilisateurs de l’IRCTC.

Le Travenues Technology, qui exploite l’application de voyage basée sur l’IA ixigo, a acquis la plate-forme de billetterie et d’agrégation de bus basée à Hyderabad AbhiBus “en tant qu’entreprise en activité sur la base d’une vente à bas prix en vertu d’un accord de transfert d’entreprise, pour un mélange d’espèces et d’actions ixigo comme considération”.

L’équipe Abhibus dirigée par son fondateur Sudhakar Reddy Chirra a rejoint l’équipe d’ixigo, et toutes les propriétés intellectuelles, marques, technologies et opérations sont transférées à ixigo, a annoncé mercredi la société. Il s’agit de la deuxième acquisition d’ixigo en 2021. En février 2021, ixigo a acquis l’application de réservation de trains Confirmtkt.

L’accord aidera le groupe ixigo à consolider sa présence sur les marchés de niveau deux, trois et quatre en offrant une expérience de transport multimodal par trains, vols et bus à sa base d’utilisateurs combinée de près de 255 millions d’utilisateurs, au 31 mai 2021. .

Fondée en 2008 par Sudhakar Reddy Chirra, AbhiBus fournit des logiciels de bout en bout et d’autres solutions à valeur ajoutée telles que des systèmes de billetterie électronique, des solutions de gestion de flotte, des systèmes de suivi des véhicules, des systèmes d’information sur les passagers et la gestion logistique. La société fournit également des solutions technologiques à des partenaires de bus privés et à des sociétés de transport d’État en Inde.

Il s’est également associé à l’IRCTC pour offrir des billets de bus aux utilisateurs de l’IRCTC.

Le marché des bus interurbains long-courriers en Inde était évalué à 585 milliards de roupies au cours de l’exercice 2020. Selon les rapports de l’industrie, AbhiBus était le deuxième plus grand agrégateur de bus en Inde au cours de l’exercice 20, vendant 26 000 billets de bus par jour via sa plate-forme.

« AbhiBus a construit une entreprise innovante et à forte croissance avec une pénétration profonde du côté de l’offre parmi les sociétés de transport routier d’État (SRTC) et les opérateurs de bus privés et du côté de la demande, en tant que marque dominante de billetterie de bus dans plusieurs États indiens. En tirant parti de notre base d’utilisateurs combinée, de nos capacités de transport multimodal, de nos ressources technologiques et de notre expertise dans le domaine du voyage, nous serons en mesure d’améliorer l’expérience de millions de voyageurs en Inde chaque jour », ont déclaré les cofondateurs d’ixigo, Aloke Bajpai et Rajnish Kumar.

ixigo est soutenu par des filiales de Sequoia Capital et Elevation Capital, entre autres investisseurs.

