ixigo, soutenu par Sequoia Capital, dépose des papiers d’introduction en bourse auprès de SEBI ; cherche à augmenter Rs 1600 crore

L’émission ixigo comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 750 crore et une offre de vente (OFS) jusqu’à Rs 850 crore

ixigo, soutenu par Sequoia Capital, a déposé un projet de prospectus sur le hareng rouge auprès de l’organisme de réglementation du marché SEBI pour lancer une introduction en bourse de 1 600 crores de roupies. L’émission comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 750 crore et une offre de vente (OFS) d’un maximum de Rs 850 crore. L’OFS se compose de ventes allant jusqu’à Rs 50 crore chacune par Aloke Bajpai et Rajnish Kumar, Rs 550 crore par Saif Partners India IV et Rs 200 crore par Micromax Informatics. Actuellement, Aloke Bajpai détient 9,18 pour cent des parts, Rajnish Kumar 8,79 pour cent, SAIF Partners 23,97 pour cent et Micromax 7,61 pour cent des parts de la société.

Les principaux responsables de l’émission sont ICICI Securities, Axis Capital, Kotak Mahindra Capital, Nomura Financial Advisory and Securities. Link Intime India Private Ltd sera le registraire de l’introduction en bourse. Il n’existe aucune société cotée comparable en Inde qui exerce une activité similaire à celle d’ixigo.

Le produit net de l’émission sera utilisé pour des initiatives de croissance organique et inorganique d’une valeur de Rs 540 crore. La société utilisera le produit pour des acquisitions potentielles et des initiatives stratégiques, ainsi qu’à des fins générales de l’entreprise. La société prévoit d’utiliser au moins 40 pour cent du produit net à déployer pour l’objet global de financement d’initiatives de croissance organique et inorganique, vers des initiatives de croissance organique, y compris les coûts engagés pour les remises et autres incitations promotionnelles pour attirer de nouveaux utilisateurs vers nos plateformes OTA , les frais de vente, de marketing et de distribution, et les investissements dans le développement de notre infrastructure technologique. Le montant restant du produit net à déployer pour cet objet sera destiné au financement de la croissance inorganique, par le biais d’acquisitions et d’autres initiatives stratégiques.

Lancé en 2007 par Aloke Bajpai, Ixigo vise à permettre aux voyageurs de planifier, réserver et gérer leurs voyages en tirant parti de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage automatique et des innovations fondées sur la science des données. La société basée à Gurugram a une base d’utilisateurs de plus de 25 crore.

L’estimation de la croissance pour l’exercice 2021 est dynamique et varie de 7 à 9 %, en fonction de la gravité de la deuxième vague de COVID-19 et de son impact durable sur l’économie, en particulier dans les zones rurales. Cette croissance est tirée par plusieurs facteurs macro-économiques. L’industrie du voyage étend sa contribution globale à l’économie indienne à mesure que la part des services augmente et que l’économie mûrit, alors que les augmentations de la demande organique de la population sont satisfaites par des entreprises privées innovantes rendues possibles par la technologie et soutenues par divers investissements gouvernementaux.

