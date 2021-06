Ixpanea dénonce Yayo Gutiérrez devant le parquet des crimes sexuels – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

L’influenceuse Ixpanea a déposé plainte auprès du Bureau d’enquête sur les crimes sexuels de la capitale contre la youtubeuse Yayo Gutiérrez, qu’elle accusait en janvier de posséder une vidéo intime d’elle sans son consentement et d’avoir menti sur son élimination.

« Je ne ment pas : si tout ce temps j’ai eu le silence dans ma procédure judiciaire c’était pour ne pas la gêner et parce que je n’ai pas l’intention de plaider dans les médias. Ce n’est pas facile. Une plainte n’est pas enchiladas, moins quand il s’agit de quelque chose d’aussi délicat ou que vous ayez une famille au pouvoir ou que vous ayez l’ancienne guilde YouTube couvrant le soleil d’un doigt ou complice d’abus commis depuis des années “, a-t-il déclaré. via un message sur les réseaux sociaux.

Elle a déclaré qu’elle n’était pas la seule femme « à avoir eu une histoire comme celle-ci ou pire avec cet être. Ce que je leur ai dit n’était qu’une des nombreuses choses qu’il a faites à moi et à d’autres personnes, dont beaucoup étaient mes amis, des filles qui l’ont suivi et des filles du milieu, aussi des filles plus jeunes. Pour cette raison et plus encore, je veux avoir confiance que justice sera rendue légalement ».

«Il ne s’agit pas d’opportunisme, il s’agit d’arrêter de normaliser la ruine de vies par la mort juste à cause de votre ego. Ceux qui disent qu’il a changé, n’inventent pas, si depuis que j’ai porté plainte j’ai des conversations sur lui avec d’autres femmes étant le même con”, a-t-il déclaré.

Ixpanea a assuré qu’elle présentera ses preuves de « manière juste et propre avec les autorités correspondantes. Pour moi, pour mes amis et ceux qui pourraient être absents. Cela va prendre du temps, mais ce sera réalisé ».

“Et à tous ceux qui le soutiennent (Yayo), s’ils ne connaissent pas le net, ne vous impliquez pas, ils peuvent aussi se brûler ou montrer qu’ils sont égaux à lui”, a-t-il déclaré.

Jusqu’à présent, Gutiérrez n’a publié aucune réponse sur ce qui s’est passé avec Ixpanea.

En janvier, la youtubeuse a raconté à travers une vidéo qu’il y a 10 ans, elle avait rencontré Yayo Gutiérrez et d’autres personnalités, avec qui elle a commencé à parler par appel vidéo. L’époque où j’avais entre 18 et 19 ans.

« J’ai commencé à lui parler beaucoup par appels vidéo, je suis vraiment désolé de le dire car cela signifie s’exposer et dire des choses que vous ne voulez pas ; Cependant, je sais que si je le dis, beaucoup de gens arrêteront de faire ce genre de chose, comme faire confiance à des gens qu’ils ne connaissent même pas et se déshabiller devant cette personne lors d’un appel vidéo. Vous ne savez jamais qui regarde cette vidéo, vous ne savez jamais s’il existe une sauvegarde de cette vidéo », a-t-il déclaré.

Ixpanea a déclaré que lorsqu’elle est devenue plus amie avec Gutiérrez, c’est qu’il lui a dit qu’il avait une photo intime d’un de ses amis.

« Il m’a avoué qu’il avait une photo d’une fille que j’ai connue au lycée avec qui il parlait parfois (…) Je lui ai dit : ‘Tu n’as rien sur moi ?’ et il m’a avoué qu’il avait une vidéo de moi”, a-t-il déclaré.

Le youtubeur lui a demandé de supprimer sa vidéo, ce qu’il a accepté, mais peu de temps après, il s’est rendu compte qu’il l’avait toujours.

“Quand je lui ai demandé une justification, il m’a dit que c’était pour se masturber. Il m’a prêté son ordinateur portable et il m’est venu à l’idée de mettre ‘ix.mov’ et quand j’ai mis que la vidéo est apparue, c’est-à-dire qu’il avait une sauvegarde (backup)”, a-t-il déclaré.