Iyanla Vanzant dit que la religion peut vous empêcher de vivre votre vie meilleure et authentique ⋆ .

*Iyanla Vanzant a coupé avec MadameNoire à propos de la dernière saison de «Iyanla Fix My Life» et de ce qu’elle fera ensuite.

Vanzant a annoncé en octobre que la saison 7 de sa longue série «Fix My Life» serait la dernière.

«C’est ma dernière saison. C’est ma saison d’héritage, je suis absent. Nous sortons. 2020 », avait-elle annoncé lors d’une conférence de presse virtuelle à l’époque.

Lors d’un entretien avec Danielle Young, Vanzant a en outre expliqué sa décision de quitter sa populaire série de coaching de vie, et la raison pourrait vous surprendre.

“Je suis un enseignant. C’est ce que je suis. Je suis un éducateur. Je suis juste un technicien spirituel. J’enseigne la technologie spirituelle et c’est ce que j’ai toujours fait. C’est ce que je veux faire. Mais je veux le faire d’une manière plus intime. Je veux le faire là où les gens viennent me voir parce qu’ils veulent apprendre et non parce qu’ils n’ont pas de rendez-vous le samedi. Et je veux le faire là où les gens ne scrutent pas mes cheveux et mes ongles », a-t-elle expliqué, par theJasmineBrand.com.

Lorsque Vanzant a discuté avec MadameNoire, elle a parlé du prochain chapitre de sa vie et de la façon dont la religion peut empêcher de vivre une vie authentique. Vous pouvez écouter l’interview ici et lire des extraits ci-dessous.

Vous avez dit il y a des mois que les gens peuvent être très méchants et méchants. Et vous n’avez plus besoin de cette énergie dans votre vie et c’est l’une des raisons pour lesquelles vous quittez «Fix My Life».

Je me demande comment vous allez réfléchir à cette expérience, serez-vous reconnaissant et heureux de l’avoir fait. Ou allez-vous penser: «Ces gens m’ont épuisé. Et il est temps de faire une pause.

Iyanla Vanzant: Non, ça n’avait rien à voir avec les invités. Jamais les invités. Ce sont les trolls sur les réseaux sociaux, les juges et les critiques. Et les choses désagréables qu’ils disaient, non seulement sur moi mais sur les invités. Il m’a fallu quelques saisons pour apprendre aux gens dans mon fil que vous ne pouvez pas venir ici et parler de quelqu’un qui est assez courageux pour se tenir debout dans le monde avec son problème. «Fix My Life» a toujours été conçu pour être participatif, afin que le spectateur puisse se voir ou voir quelqu’un qu’il connaît et trouver des informations qu’il peut partager.

Mais vous parlez des cheveux des gens et de leurs vêtements. Ce n’est pas gentil et aimant. Cela n’avait rien à voir avec les invités.

Je pars parce que Dieu m’a dit de partir. C’est terminé, c’est fait. Le but que je suis venu servir, l’intention que j’avais. «Fix My Life» a créé un tout nouveau genre de télévision. Et je l’ai fait avec amour. Je l’ai fait avec amour, honneur et dignité, avec tous mes vêtements et très peu de jurons, à part la bécassine de gouttière.

Pouvez-vous parler un peu du moment où vous avez reçu le message de Dieu que vous aviez fait le travail que vous étiez censé faire avec la série?

Iyanla: Vous savez que j’ai une pratique de prière très, très cohérente et profonde. Vous ne pouvez pas être au service du peuple de Dieu et ne pas être dévoué à Dieu. Alors je prie toujours et je demande des conseils. C’était il y a bien plus d’un an, bien avant la couronne. Et j’ai vraiment entendu: «C’est complet. C’est fait.’ J’ai appris à être obéissant. Quand je reçois un message interne comme celui-là, je ne dis pas: «Où vais-je travailler? Comment vais-je payer mes factures? Quel est mon travail?

Je ne sais pas. C’est fait. Si je n’ai pas ce niveau de soutien spirituel, de soutien divin, c’est moi. C’est mon ego et cela ne fonctionnera jamais.

Pensez-vous que la religion peut empêcher les gens de vivre une vie guérie et entière?

Iyanla: Comment vas-tu demander à un ministre… je dirais absolument! Absolument. Parce que c’est l’expérience de Dieu de quelqu’un d’autre. La vraie religion est dans votre cœur. La religion est créée par l’homme. La spiritualité est donnée par Dieu. Votre vraie religion est la condition de votre cœur. Et donc, nous avons été nourris de force par une théologie qui diminue et rabaisse qui nous sommes en tant que personnes de couleur et qui nous sommes en tant que femmes. Comme le dit le Dr Na’im Akbar, «Votre religion peut rester la même, mais votre théologie doit évoluer».

Je ne parle pas de changer le texte du livre sacré, je parle de l’appliquer à notre façon de vivre.

Connaissez-vous les choses que la religion a été utilisées pour opprimer les gens.

Alors, oui, je crois que la religion peut retenir les gens. Et je suis un ministre ordonné, j’aime Dieu et je suis un étudiant de la Bible, du Coran, de la Bhagavad Gita, du Cours des Miracles, du Chemin de la Maîtrise et de tout ce qui est sacré.

Les gens ont tellement peur d’aller en enfer qu’ils ne vivent pas authentiquement sur terre.

À quoi ressemble votre prochaine phase? Tu ne sais vraiment pas?

Iyanla: Pourquoi laisserais-je quelque chose et prévoyais de faire autre chose. Laissez-moi profiter du départ. Je pars peut-être pour les cinq prochains mois. Je n’ai plus à faire ça. Je n’essaye pas de me bâtir une carrière. Je n’ai pas d’enfants dont je dois m’occuper. Si je veux acheter une petite maison et attraper mon dîner dans le lac, je peux le faire aussi. Je ne sais pas et je n’ai pas besoin de savoir. Je sais que ça va être comme mes chiens. Le nom de l’un est la paix et le nom de l’autre est la liberté. C’est là que je vais.

