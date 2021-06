Iz Carmouche affronte Kana Watanabe, invaincu, dans le co-événement principal du Bellator MMA 261 le vendredi 25 juin

LOS ANGELES – Liz Carmouche (15-7), classée n ° 5 dans le plus récent classement féminin BELLATOR livre pour livre, sera confrontée à un défi majeur contre le poids plume n ° 3 Kana Watanabe (10-0-1) lors de BELLATOR MMA 261 Co -Événement principal : Johnson contre. Moldavsky le vendredi 25 juin au Mohegan Sun Arena à Uncasville, Connecticut. La carte principale sera diffusée sur SHOWTIME à 21 h HE / 18 h HP.

BELLATOR 261 : Johnson contre. Moldavsky sera ancré par le combat intérimaire pour le titre des poids lourds entre le n°1 Timothy Johnson (15-6) et le n°3 Valentin Moldavsky (10-1). Parmi les autres combats confirmés sur la carte principale figurent les poids plume et ancien prétendant au titre, classé n ° 5 Daniel Weichel (40-12) contre l’invaincu hawaïen Keoni Diggs (9-0), et le concours reprogrammé des poids lourds légers entre le n ° 10 Christian Edwards ( 4-0) et Ben Parrish (4-1)

Un nombre limité de billets est en vente maintenant et peut être acheté via Ticketmaster et Bellator.com à partir de 60 $.

La partie préliminaire de BELLATOR 261 : Johnson vs. Moldavsky débutera à 17 h 30 HE / 14 h 30 HP et sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube BELLATOR MMA, la chaîne YouTube SHOWTIME Sports et sur Pluto TV.

Il y a deux combats récemment annoncés. Jaylon Bates (2-0) contre Cody Matthews (1-1) correspondant au concours poids coq et poids moyen entre Taylor Johsnson (6-2) et Lance Wright (5-1). D’autres combats incluent la date des poids légers entre Myles Jury classé n ° 6 (19-5) contre le n ° 7 Sidney Outlaw (15-4), un combat féminin entre Lena Ovchynnikova (12-6, 1 NC) et Kyra Batara (8 -4), un match des poids mi-lourds qui verra Lee Chadwick (26-15-1) contre Simon Biyong (7-1), et une affaire des poids légers entre Søren Bak (14-1) et Bobby Lee (12-5).

La compétitrice établie des poids mouches Liz Carmouche s’est jointe à la division féminine des poids mouches de BELLATOR après une remarquable carrière de six ans à l’UFC. Le combattant de 37 ans qui s’entraîne à San Diego et est un produit de la Team Hurricane Awesome a également concouru pour Strikeforce, remportant deux victoires avec cette promotion. Depuis sa signature avec BELLATOR, la « Girl-Rilla » a remporté deux victoires consécutives en battant Vanessa Porto et DeAnna Bennett. Le natif de Lafayette, en Louisiane, était également électricien d’aviation dans l’armée des États-Unis, complétant trois ans de service au Moyen-Orient.

“Je cherche à clore ce combat de manière dominante pour marquer mon nom en tant que meilleur prétendant à cette ceinture de championnat”, a déclaré Carmouche.

Le Japonais Watanabe est invaincu en 11 combats professionnels, entrant dans la cage BELLATOR MMA pour la troisième fois en trois ans. La force pure de la judoka de 32 ans la distingue avec un taux d’achèvement de 60% et lui a permis de battre d’autres poids plumes BELLATOR tels que la colombienne Alejandra Lara et Ilara Joanne depuis qu’elle a rejoint la promotion. Le poids plume n ° 3 cherchera à faire sa propre marque dans sa quête du titre tant convoité de la division BELLATOR 125 livres.

«Je suis très reconnaissant pour une autre opportunité de me battre pendant ces moments difficiles. Liz Carmouche est très expérimentée et ne cesse d’affronter les meilleurs, ce qui fait d’elle sans aucun doute l’une des meilleures au monde », a déclaré Watanabe. «Je la respecte totalement dans tous les aspects et je suis vraiment honoré d’affronter une athlète comme elle. Cela étant dit, je suis ravi de relever ce défi pour montrer à tout le monde et à moi-même que j’ai ce qu’il faut pour être l’un des meilleurs de la planète. Je veux gagner ce combat de manière convaincante et ouvrir les portes d’un combat pour le titre.”

Carte principale BELLATOR MMA 261 : Johnson vs. Moldavski

AFFICHER L’HEURE

21 h HE / 18 h HP

Main Event du titre intérimaire des poids lourds : # 1-Tim Johnson (15-6) vs. # 3-Valentin Moldavsky (10-1)

Main Event poids plume : # 2- Liz Carmouche (15-7) vs. # 3-Kana Watanabe (10-0-1)

Combat de cartes principales poids plume: # 5- Daniel Weichel (40-12) vs. Keoni Diggs (9-0)

Combat de cartes principales des poids lourds légers : # 10 – Christian Edwards (4-0) contre. Ben Parrish (4-1)

Panneau d’affichage préliminaire :

Chaîne YouTube BELLATOR MMA | Chaîne YouTube de SHOWTIME Sports | Pluton TV

17 h 30 HE / 14 h 30 HP

Combat de poids paille: Lena Ovchynnikova (12-6, 1 NC) contre. Kyra Batara (8-4)

Combat léger: # 6-Myles Jury (19-5) vs. # 7-Sidney Outlaw (15-4)

Combat léger : Søren Bak (14-1) contre. Bobby Lee (12-5)

Combat des poids coq : Jaylon Bates (2-0) vs. Cody Matthews (1-1)

Combat de poids coq : Taylor Johnson (6-2) contre. Lance Wright (5-1)

Combat poids mi-lourd : Lee Chadwick (26-15-1) vs. Simon Biyong (7-1)

* Panneau d’affichage sujet à changement.

Pour plus d’informations, visitez Bellator.com.