Izan Guevara ouvre sans être sur la piste

Dimanche de ceux qui ne sont pas oubliés en code Moto3. Deux drapeaux rouges causés par deux accidents graves ont été l’épine dorsale d’une course qu’il a remportée Izan Guevara même être à la retraite. Le pilote GasGas, qui était premier lorsque le premier drapeau rouge a été levé, a dû s’arrêter lors de la deuxième course en raison d’une panne mécanique, mais la direction de course a décidé valider les résultats obtenus lors de la première sortie. Denis Foggia, qui continue de couper des points, et John McPhee, complète le podium.

Départ effréné de l’armée espagnole, qui a commencé à creuser un écart en tête dès le premier tour. Xavi Artigas, Izan Guevara, Jaume Masia et Jeremy Alcoba contraint le grand groupe à s’étirer avec peu d’avertissement, même s’ils perdraient une composante après le double Long Lap reçu par Artigas après avoir pris de l’avance au départ. Cependant, l’escapade n’irait pas très loin : Dennis Foggia il a mené la chasse et n’a pas mis plus de trois tours pour établir le contact.

Le groupe a ouvert jusqu’à onze unités, avec un Artigas qui traînait derrière le deuxième groupe après la double pénalité. Devant de, Guevara, sans relâcher la direction, a continué à serrer ses rivaux même si cela finirait par être un effort stérile: une étrange chute de philippe salac au virage 12 a forcé la direction de course à montrer le drapeau rouge.

La course Moto3 a repris en format de sprint -seulement cinq tours- et occuper des postes avec lequel il avait franchi la ligne d’arrivée dans le dernier tour avant l’incident avec le pilote tchèque. Cette fois le Turc a été surpris au départ Deniz Oncü, qui a côtoyé Guevara pour avoir dirigé le train. En attendant, ils sont allés au sol Kofler et Adrien Fernandez, bien que sans conséquences pour aucun d’entre eux. Celui qui a eu des conséquences, et aussi négatives, était le seul pilote GasGas à Austin, Izan Guevara, qui a été contraint d’abandonner la course en raison d’un problème avec le bras oscillant de sa moto.

Un seul tour s’était écoulé depuis l’abandon d’Izan lorsqu’un autre drapeau rouge a secoué le cœur de tous les passionnés de moto. Jérémy Alcoba a fait l’affûteur avec la roue arrière de Deniz Oncü et est allé au sol, emportant avec lui Pedro Acosta et Andrea Migno, qui s’est envolé après avoir heurté la Honda du pilote Tortosa. Heureusement -et beaucoup-, les trois ont pu se relever et sortir indemne de l’un des accidents les plus effrayants de ces derniers temps.

Avec une course de cinq tours arrêtée par le drapeau rouge, la direction de course a choisi de donner le premier départ comme valide, bien qu’il se serait également arrêté avec la chute de Salac au septième tour. Donc, Izan Guevara, déjà dans sa loge après s’être retiré de la deuxième course, il est devenu le vainqueur Moto3 dans un Grand Prix des Amériques accidenté et sans précédent.