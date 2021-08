Izan Guevara surprend et le leader Acosta entre “par les cheveux”

in

14/08/2021 à 10h38 CEST

.

L’Espagnol Izan Guevara (Gasgas) surpris par sa performance lors de la troisième séance d’essais libres du Grand Prix d’Autriche Moto3 sur le circuit Red Bull de Spielberg et réalisait le meilleur temps, alors que le leader du Championnat du Monde, son compatriote Pedro Acosta (KTM), entré « au poil » en Q2.

Dès le début de la troisième et dernière séance d’essais libres, la catégorie s’est temporairement retrouvée sans deux de ses protagonistes, l’Argentin hispanique. Gabriel Rodrigo (Honda) et japonais Ryusei Yamanaka (KTM), qui s’est “rencontré” au virage trois et s’est retrouvé un peu innocemment au sol.

L’espagnol était aussi d’actualité Sergio García Dols (Gasgas), qui a été éliminé de la Q2 par la Direction de Course après avoir vérifié qu’il avait utilisé un pneu arrière qui n’était pas affecté à l’équipe, bien que la sanction ne l’ait pas trop affecté car son meilleur temps personnel était hier et dans le décompte général a terminé troisième.

Et, comme si cela ne suffisait pas, le plus rapide hier, le Sud-Africain Classeur Darryn (Honda), a également terminé au sol au tour quatre, bien que sans conséquences pour son intégrité physique, comme également dans le cas du Japonais Ayumu Sasaki (KTM), qui à la sortie du premier virage s’est heurté violemment, bien qu’après quelques instants de doute, il ait pu rejoindre de son propre pied pour récupérer la moto et atteindre son box pour réparer les dégâts.

Peu de temps après, Binder perd sa première position privilégiée au profit du Turc Denis ncü (KTM), qui a réalisé le meilleur tour le plus rapide de 1: 35,962, le seul à avoir bouclé cette seconde jusqu’à la fin de la troisième manche, dans laquelle il a été “pris en sandwich” par les coureurs Gasgas de l’équipe Jorge Martínez “Aspar”, Guevara devant lui et García Dols derrière.

Le leader mondial, l’espagnol Pedro Acosta (KTM) a amélioré son temps mais a terminé quatorzième, juste la dernière place avec le droit d’entrer en Q2. Quelque chose de similaire est arrivé au leader d’hier, Classeur Darryn, à laquelle sa chute a été considérablement préjudiciable car il était l’un des trois seuls coureurs à ne pas avoir amélioré le temps de la première journée.

En plus de Izan Guevara (Gasgas), Jaume Masia (KTM) et le tchèque philippe salac (KTM), tous au deuxième trimestre, ont également amélioré leurs chronomètres personnels, entre autres, Gabriel Rodrigo, l’anglais John McPhee (Honda), espagnol Jérémy Alcoba (Honda) ou les Japonais Ayumu Sasaki et Tatsuki Suzuki.

Les Espagnols ont été exclus du deuxième classement Carlos Tatay, Adrian Fernández et David Salvador, qui continue de remplacer le pilote italien blessé Alberto Surra.