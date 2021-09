Izarra devient fort à domicile et parvient à battre Logroñés B (2-1)

Ce n’est un secret pour personne que j’aime les téléphones Samsung et j’ai écrit plusieurs fois sur ma transition de Pixel à Galaxy. Cela se résume toujours à la qualité du matériel et des logiciels. Les téléphones Samsung ont de meilleures spécifications, une qualité de construction et, à mon avis, un meilleur logiciel. C’est pourquoi […] More