Izarra remporte la victoire contre Alavés B en seconde période (0-1)

07/04/2021 à 20:03 CEST

le Izarra a pris un bon départ dans la deuxième phase du deuxième B, grâce à une victoire au domicile du Alaves B 0-1 dans le match qui s’est déroulé mercredi dans le Installations Ibaia. Avec ce score, l’équipe des Estellés est cinquième avec 18 points en fin de match et le Alaves B quatrième avec 20 points dans le casier après le match.

En première mi-temps, aucune des deux équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées sur le même résultat 0-0.

Après la moitié du match, en seconde période est venu le but de l’équipe des Estellés, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Jésus Losantos à la minute 80. Enfin, l’affrontement s’est terminé par un 0-1 dans la lumière.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes au Izarra (Aritz eguaras et Roupie). De plus, il y avait deux cartons rouges dans le jeu, ce qui a provoqué l’expulsion de Yoldi par l’équipe visiteuse et Berlanga par l’équipe locale.

Avec ce résultat, le Alaves B il obtient 20 points et le Izarra il monte à 18 points.

Le jour suivant, la deuxième de la deuxième phase du deuxième B, le Alaves B jouera son match contre lui Ejea à domicile. Pour sa part, Izarra jouera dans son fief son match contre lui Portugalete.

Fiche techniqueAlaves B:Aritz Castro, Martinez, Keller, Jaouad, Víctor López, Illesca, Sergi García, Pepe Blanco, Berlanga, Gagua et AbdeIzarra:Julio Iricibar, Aritz Eguaras, Endika, Gallego, Eneko, Gómez (Jesús Losantos, min.66), Rúper, Miki Muñoz (Oli, min.77), Parra, Sergio Sánchez et Gorka LabordaStade:Installations IbaiaButs:Jesús Losantos (0-1, min. 80)