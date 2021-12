Izumi clôture un tour de table de 3,5 millions de dollars

Izumi, qui génère du minage de liquidité programmable sur Uniswap V3 (UNI / USD), a finalisé une levée de fonds de série A de 3,5 millions de dollars, a rapporté Invezz dans un communiqué de presse. Cela porte le total des fonds levés par le protocole innovant à 5,6 millions de dollars avec ce dernier tour d’investissement.

Des fonds pour faciliter le lancement de jetons natifs

Les fonds récoltés faciliteront le lancement du jeton natif izumi (iZi) le 20 décembre. La plateforme izumi « LiquidBox » sera lancée le lendemain. Les participants au cycle de financement de la série A comprenaient Cadenza, FENBUSHI, Mirana Ventures, IOSG, EVG, Hashkey, Bixin, WOO Network, GSR, CyberX, Dorahacks, Gate Labs et des investisseurs individuels.

Jimmy Yin, co-fondateur d’izumi Finance, a commenté :

La vision d’Izumi est claire et significative : aider les projets à attirer des liquidités commerciales sur la chaîne de manière efficace et continue. La LiquidBox d’Izumi sera notre première étape, et une solution de liquidité multi-chaînes est en route. Nous accueillons sincèrement izumi dans tous les projets qui viennent à nous à la recherche de liquidités meilleures et moins chères.

Xinshu Dong, co-fondateur de l’IOSG, a ajouté :

Izumi construit un autre Lego manquant du puzzle DeFi en aidant les projets à atteindre la distribution de liquidité cible, y compris une liquidité concentrée améliorée, avec un ensemble d’outils. Nous sommes ravis de travailler avec eux sur cette entreprise difficile et ambitieuse !

À la lumière de la version V3 d’Uniswap, izumi développe un nouvel outil innovant et indispensable. Le modèle de liquidité concentrée de V3 a permis aux fournisseurs de liquidités de lier leurs actifs à une ou plusieurs fourchettes de prix serrées, ce qui permet de percevoir beaucoup plus de frais de transaction pour le même investissement. Cependant, Uniswap est connu pour les pertes temporaires infligées aux investisseurs.

LiquidBox augmente les profits et attire les liquidités

LiquidBox permet aux projets d’attirer plus de liquidités grâce à des récompenses symboliques et aux investisseurs d’augmenter leurs bénéfices en allouant des jetons de récompense pour garantir le meilleur résultat. Un modèle permet de fournir des liquidités côté achat à Uniswap V3 et des récompenses agricoles directement en utilisant l’autre partie d’un portefeuille. Par conséquent, l’utilisateur ne subit aucune perte à la hausse non permanente.

Une situation gagnant-gagnant

Les modèles personnalisables d’Izumi créent une situation gagnant-gagnant pour les utilisateurs et les projets. Il s’agit notamment de modèles innovants qui fournissent de la liquidité uniquement dans des fourchettes spécifiques.

