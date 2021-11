izumi lève 2,1 millions de dollars et fournit des liquidités dans Uniswap V3

izumi Finance, un protocole de liquidité en tant que service basé sur Uniswap V3 (UNI/USD), a annoncé avoir levé un total de 2,1 millions de dollars lors d’un tour de table mené par Mirana Ventures, a appris Invezz dans un communiqué. izumi est soutenu par Puzzle Ventures, Everest Ventures Group, ICG, Nothing Research, Youbi Capital, Tess Ventures et LucidBlue Ventures.

Initiatives innovantes d’extraction de liquidités

En tant que protocole, izumi vise à innover dans les initiatives d’extraction de liquidité par rapport aux pools de style Uniswap V2 classiques tout en résolvant le problème avec les pools de liquidité concentrés Uniswap V3. izumi est unique en ce qu’il peut appliquer des incitations de liquidité non homogènes à des gammes de prix spécifiques du groupe Uniswap V3, permettant aux projets d’obtenir de meilleurs résultats en ajustant efficacement leurs récompenses.

Économisez de l’argent sur les liquidités inutiles

Un problème qu’izumi a pu résoudre est la dilution excessive du token d’un projet dans le but de générer des liquidités. Les projets peuvent utiliser V3 à des fins liées à l’agriculture sans payer trop cher pour des liquidités inutiles. Les utilisateurs qui peuvent fournir des liquidités dans la même gamme de prix dans V3 obtiendront le plus de récompenses de minage de liquidité.

izumi profite de la flexibilité d’Uniswap

En lançant le programme d’extraction de liquidités à izumi, les projets bénéficieront d’une plus grande efficacité du capital et d’une liquidité plus concentrée. L’écosystème Uniswap n’a pas attiré beaucoup de programmes d’extraction de liquidités de haute qualité depuis son lancement. Ses positions particulières basées sur le NFT, qui sont très compliquées, expliquent en partie cela.

izumi comble cette lacune du marché en tirant pleinement parti de la flexibilité offerte par V3. Par conséquent, les structures incitatives qu’ils peuvent créer seront une amélioration considérable par rapport aux groupes Uniswap V2 classiques.

Jimmy Yin, fondateur d’izumi Finance, a déclaré :

Nous sommes très heureux de créer des protocoles Staking Uniswap V3 LP pour fournir des incitations non homogènes dans différentes gammes de prix. Cela améliorera l’efficacité de la distribution des incitations pour les fournisseurs de récompenses et améliorera également les bénéfices des fournisseurs de liquidités. Avec izumi, Uniswap V3 deviendra de puissants concurrents avec Curve (CRV / USD) sur le marché du trading de stablecoin et attirera davantage de projets potentiels qui prévoyaient auparavant de lancer des groupes agricoles sur SushiSwap (SUSHI / USD). Nous allons libérer le potentiel des NFT financiers dans Uniswap V3 et étendre le service au monde multi-chaînes à l’avenir.

