J Allen Brack de Blizzard et l’ancien président Mike Morhaime répondent au procès de Californie contre la société

En réponse au procès contre Activision Blizzard intenté par l’État de Californie, l’ancien président Mike Morhaime et l’actuel président J. Allen Brack ont ​​publié des déclarations publiques et axées sur l’entreprise concernant les allégations formulées dans le procès.

Plus tôt cette semaine, il a été signalé qu’une enquête de deux ans menée par l’État de Californie avait entraîné une poursuite contre Activision Blizzard. L’enquête a mis en lumière plusieurs comptes de harcèlement sexuel, de discrimination, d’intimidation, de rémunération injuste, de comportement inapproprié et de commentaires dirigés contre des employées au sein de l’entreprise.

Maintenant, un ancien cadre supérieur de Blizzard et un cadre actuel ont répondu aux allégations portées contre le développeur, l’une publiquement et l’autre en privé, en qualifiant le comportement décrit d’inacceptable.

Le président actuel de Blizzard, J. Allen Brack, a déclaré dans un e-mail divulgué obtenu par Forbes qu’il détestait la “bro-culture” et que les allégations formulées par les employés actuels et anciens sont “extrêmement troublantes”.

Brack déclare dans l’e-mail qu’il est « inacceptable » pour quiconque dans l’entreprise d’être victime de discrimination ou de harcèlement et que tout le monde doit se sentir en sécurité en travaillant avec l’entreprise, que ce soit au bureau ou lors d’un événement tel que la BlizzCon.

Il poursuit en disant qu’il « faut du courage pour se manifester » et que toutes les allégations faites font l’objet d’une enquête en interne et, si nécessaire, en externe.

« Nous prenons ces affirmations très au sérieux », déclare-t-il. « Les réclamations peuvent être faites sans crainte de représailles, et souvent je m’en occupe personnellement avec nos autres dirigeants. »

Comme l’a noté Massively OP, Brack est l’une des parties répertoriées dans le procès de Californie contre Activision Blizzard, pour n’avoir pas pris de « mesures correctives efficaces » en ce qui concerne les réclamations faites par des employées. Il est indiqué dans les documents qu’Alex Afrasiabi, ancien directeur créatif principal de WoW et également nommé dans le procès, a été accusé par des membres du personnel de multiples infractions de harcèlement.

Selon le procès (page 15), Brack a apparemment conseillé verbalement Afrasiabi à plusieurs reprises, et malgré une « tape sur le poignet », Afrasiabi aurait continué à faire des remarques désobligeantes, à harceler sexuellement et à tripoter les employées.

Pendant ce temps, le co-fondateur et ancien président de Blizzard Entertainment Mike Morhaime s’est prononcé contre le comportement décrit dans le procès. Dans une lettre ouverte, Morhaime a déclaré qu’il était désolé s’il avait laissé tomber des employées et qu’il avait l’impression de les avoir laissées tomber.

Voici sa déclaration dans son intégralité :

«J’ai lu la plainte complète contre Activision Blizzard et de nombreuses autres histoires. Tout cela est très dérangeant et difficile à lire. J’ai honte. J’ai l’impression que tout ce que je pensais défendre a été emporté. Ce qui est pire mais encore plus important, de vraies personnes ont été blessées et certaines femmes ont vécu des expériences terribles.

« J’ai travaillé chez Blizzard pendant 28 ans. Pendant ce temps, j’ai essayé très fort de créer un environnement sûr et accueillant pour les personnes de tous genres et de tous horizons. Je savais que ce n’était pas parfait, mais clairement, nous étions loin de cet objectif. Le fait que tant de femmes aient été maltraitées et n’aient pas été soutenues signifie que nous les avons laissées tomber. De plus, nous n’avons pas réussi à faire en sorte que les gens se sentent en sécurité pour dire leur vérité. Ce n’est pas une consolation que d’autres entreprises ont été confrontées à des défis similaires. Je voulais que nous soyons différents, meilleurs.

« Le harcèlement et la discrimination existent. Ils sont répandus dans notre industrie. Il est de la responsabilité des dirigeants de veiller à ce que tous les employés se sentent en sécurité, soutenus et traités de manière équitable, quels que soient leur sexe et leur origine. Il est de la responsabilité des dirigeants d’éradiquer la toxicité et le harcèlement sous toutes leurs formes, à tous les niveaux de l’entreprise. Aux femmes Blizzard qui ont vécu l’une de ces choses, je suis extrêmement désolé de vous avoir déçu.

«Je me rends compte que ce ne sont que des mots, mais je voulais remercier les femmes qui ont vécu des expériences terribles. Je vous entends, je vous crois, et je suis désolé de vous avoir laissé tomber. Je veux entendre vos histoires si vous êtes prêt à les partager. En tant que chef de file de notre industrie, je peux et j’utiliserai mon influence pour contribuer à un changement positif et combattre la misogynie, la discrimination et le harcèlement partout où je le peux.

«Je crois que nous pouvons faire mieux, et je crois que l’industrie du jeu peut être un endroit où les femmes et les minorités sont accueillies, incluses, soutenues, reconnues, récompensées et, finalement, sans entraves de la possibilité d’apporter les types de contributions que nous rejoignons tous. cette industrie à faire. Je veux que la marque que je laisse sur cette industrie soit quelque chose dont nous pouvons tous être fiers. »

Un employé actuel de Blizzard, Josh « Devolore » Allen, qualifie la déclaration de Morhaime de « 100 % de conneries », alléguant que l’ancien cadre savait ce qui se passait au sein de l’entreprise.

« « Si j’avais su que cela se produisait, je l’aurais arrêté », dit l’homme à qui l’on a répété à plusieurs reprises que cela se produisait et qui n’a rien fait pour l’arrêter

«Je me suis abstenu de donner mes propres commentaires sur la situation chez Actiblizz parce que franchement, il y a des gens plus importants que vous devriez écouter en ce moment. Mais cette déclaration d’un certain ancien leader était à 100% des conneries et j’en suis furieux.

“Il savait. Il n’a rien fait. Ne vous méprenez pas, le leadership actuel est aussi très dur en ce moment. Mais s’il vous plaît, ne croyez pas une seconde que la culture qui a permis à tout cela de se produire au cours des deux dernières décennies a été en quelque sorte construite par le gars qui a été en charge pendant 3 ans.

Une ancienne employée s’est également prononcée contre la déclaration de Morhaime et a produit un e-mail qui lui a été envoyé en 2018 concernant un employé de sexe masculin qui a été promu malgré un « mauvais comportement flagrant ». Elle déclare dans l’e-mail que des hommes comme cet employé anonyme finiraient par « coûter de l’argent à l’entreprise et sa bonne réputation ».

“Tant que les hommes au pouvoir se comporteront de manière prédatrice envers les femmes dans l’entreprise, il sera impossible pour les femmes de se sentir vraiment à l’aise, valorisées ou en sécurité, il sera de plus en plus difficile pour l’entreprise d’attirer et de garder du talent des femmes qui aiment les jeux.

Contrairement aux déclarations faites par l’actuel et l’ancien président de Blizzard, Fran Townsend, vice-président exécutif des affaires générales d’Activision Blizzard, qui travaille dans l’entreprise depuis quatre mois et qui est l’ancien conseiller à la sécurité intérieure de George W. Bush, envoyé un e-mail qui ne peut être qualifié que de méprisant et un peu défensif.

Selon les déclarations faites dans l’e-mail de Townsend, le procès présente une “image déformée et fausse” de l’entreprise et que les allégations sont “factuellement incorrectes”, anciennes et racontent des “histoires hors contexte” dont certaines, selon elle, se sont produites “au cours de il y a une décennie.”

Elle déclare que l’entreprise adopte une “approche intransigeante” vis-à-vis d’un environnement de travail inapproprié ou hostile, et porte la campagne Speak Up de l’entreprise qui “renforce” la “tolérance zéro” de l’entreprise pour les représailles contre ceux qui s’expriment.

“Nous travaillons dans une entreprise qui valorise vraiment l’égalité et l’équité”, indique l’e-mail. « Soyez assurés que la direction s’engage à continuer de maintenir un lieu de travail sûr, équitable et inclusif.

«Nous ne pouvons pas laisser les actions flagrantes des autres et un procès vraiment sans fondement et irresponsable nuire à notre culture de respect et d’égalité des chances pour tous les employés. Nous aspirons dans notre communauté à faire de grandes choses : dans nos jeux, dans notre impact sur la société et dans notre environnement de travail. Nous continuons de respecter nos principes et d’investir, comme nous l’avons fait par le passé, les ressources nécessaires pour garantir des opportunités de qualité à tous les employés.

« Nous restons déterminés en tant qu’équipe de direction à faire ce qui est juste. »

Étant donné que l’action en justice n’a été déposée que récemment, il faudra peut-être un certain temps avant qu’Activision Blizzard n’ait sa place devant les tribunaux. Jusque-là, nous ne pouvons que spéculer que les choses vont empirer pour l’entreprise avant de s’améliorer et que certaines têtes vont tomber dans les retombées, si le scandale de l’année dernière impliquant Ubisoft est une indication de ce qui va arriver.