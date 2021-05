J Balvin demande d’arrêter la “guerre civile” qui a fait au moins 19 morts et 800 blessés en Colombie

L’artiste colombien J Balvin a dénoncé mardi la crise politique et la violence dans son pays, qu’il a qualifiée de “guerre civile” après que les manifestations ont fait au moins 19 morts et quelque 800 blessés.

“En Colombie, il y a maintenant une guerre civile et il n’y a pas de mots pour décrire ce qui se passe”, a prévenu l’auteur-compositeur-interprète lors d’une réunion avec la presse internationale pour parler de son documentaire, “Le garçon de Medellín”, dont la première est prévue ce vendredi.

Le musicien de Medellín, qui compte des millions d’adeptes sur les réseaux sociaux et a été considéré par le magazine Time comme l’une des 100 personnes les plus influentes de 2020, a appelé à une conversation pour surmonter la violence.

«Nous souhaitons qu’à travers l’amour, la tolérance et la conversation, nous puissions atteindre quelque chose, non? Parce que la haine génère plus de haine », a-t-il exprimé.

Il a assuré que la situation difficile, qui a été marquée par la brutalité policière et les blocus, «le rend triste» et «sans sommeil».

«Je n’ai pas dormi en pensant à ce que je pouvais faire d’autre pour aider (…) J’ai utilisé mes réseaux de plates-formes hier à 4 heures du matin. Comme si je ne pouvais plus le supporter et j’ai dit ‘ok, il est temps de l’activer à nouveau, de dire au monde ce qui se passe parce que c’est très triste’ “, a-t-il déclaré.

Hier matin, le chanteur a publié un message en espagnol et en anglais sur son compte Instagram dans lequel il a assuré qu’en Colombie “le contrôle de la situation était perdu” et “la paix et l’amour” étaient nécessaires.

Son message est accompagné d’une image d’un drapeau colombien à l’envers, avec le bouclier dans sa partie centrale et plein de taches qui semblent être du sang séché.

Il a également publié des photos et des vidéos des exactions policières qui ont eu lieu, en particulier à Cali, la capitale du département de la Valle del Cauca et au centre des manifestations.

J Balvin faisait référence à près d’une semaine de manifestations contre une réforme fiscale annoncée par le gouvernement du président, Iván Duque, au cours de laquelle 19 personnes sont mortes et ont provoqué la démission de l’ancien ministre des Finances, Alberto Carrasquilla.

Le chanteur a demandé à ses collègues et stars du monde de la musique et du sport, entre autres, de l’aider à faire passer le message qu’il faut “arrêter cette guerre civile insensée” en Colombie.

Peu de temps après, des dizaines d’artistes tels que Justin Bieber, Shakira, Pedro Capó, Luis Fonsi, Nicky Jam, Natti Natasha et l’actrice Gaby Espino, entre autres, ont rejoint son appel et celui d’autres Colombiens du monde du divertissement tels que Maluma, Juana Acosta. et Juan Pablo Raba

Source: Cependant