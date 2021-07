J Balvin et Jon Pardi publient des couvertures de Metallica avant la «liste noire»

J. Balvin et Jon Pardi ont publié leurs ajouts à The Metallica Blacklist (sortie le 10 septembre), un projet dans lequel plus de 50 artistes apporteront leur propre « interprétation unique » de leur chanson préférée de l’album éponyme de 1991 (également connu sous le nom de The Black Album ).

Les bénéfices du disque hommage seront partagés entre les associations caritatives choisies par l’artiste et Metallica Fondation All Within My Hands. Les deux artistes suivent Saint-Vincent, Sam Fender et Jason Isbell qui ont tous récemment partagé des points de vue radicalement différents sur “Sad But True” de Metallica.

Le groupe sortira également une version augmentée de leur album phare, et plus tôt en juillet, Metallica a partagé un aperçu audio remasterisé de “Holier Than Thou”, enregistré en direct lors des répétitions de pré-production pour leur tournée de 1991. L’enregistrement a eu lieu aux studios Bayview à Richmond, en Californie, le 4 octobre 1990.

Désormais, les fans qui précommanderont The Black Album auront accès à la reprise de Balvin, à la reprise de Pardi et à une chanson bonus de Metallica : “Wherever I May Roam (Live at Day on the Green, Oakland, CA – 12 octobre 1991)”. Les deux artistes ont également choisi de reprendre cette chanson.

Remasterisé pour une qualité sonore ultime, The Black Album remaster sera disponible en plusieurs configurations, y compris 180 grammes Double Vinyl LP, Standard CD et 3 CD Expanded Edition, numérique et Limited Edition Deluxe Box Set (contenant l’album remasterisé sur 180G 2LP, une image disque, trois LP live, 14 CD (contenant des mixages bruts, des démos, des interviews, des spectacles vivants), 6 DVD (contenant des extraits, des coulisses, des vidéos officielles, des spectacles vivants), un livre relié de 120 pages, quatre laminés de tournée, trois lithos, trois médiators, un cordon Metallica, un dossier avec des feuilles de paroles et une carte de téléchargement).

The Black Album est l’un des disques les plus vendus et les plus acclamés par la critique de tous les temps. Sa sortie en 1991 a non seulement donné à Metallica son premier album n ° 1 dans pas moins de 10 pays, y compris une course de 4 semaines au n ° 1 aux États-Unis, sa série implacable de singles – “Enter Sandman”, “The Unforgiven”, “Nothing Else Matters”, “Wherever I May Roam” et “Sad But True” – ont alimenté l’ascension du groupe en tête d’affiche du stade, à la radio et à MTV, dominant le statut de nom familier.

Précommandez la liste noire de Metallica.