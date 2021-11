J BALVIN ET SECH ENCORE ENSEMBLE DANS ‘UNE NOTE’

Le chanteur colombien J Balvin présente ‘Una nota’, son nouveau single avec le panaméen Sech et qui est accompagné du clip vidéo suivant. Le thème est inclus dans son dernier album studio, « Jose ».

‘Una nota’ a une composition de BCA, SkyRompiendo, Tainy, J Balvin & Sech et avec une production de Sky Rompiendo & Tainy. Dans le clip, réalisé par Jose E. Sagaro, on voit les chanteurs organiser une grande fête qui se déroule dans une cave aux côtés de danseurs talentueux et entourés d’une bonne énergie.

« Sech m’a envoyé une idée, il y a environ un an. Je cherchais une ambiance qui manquait à l’album. C’est celui que j’ai trouvé et j’étais comme ‘Ouais ! Ça y est. », a commenté J Balvin. Tous deux ont déjà collaboré sur des chansons comme ‘La Luz’, le remix de ‘Sal y Perrea’ avec Daddy Yankee et sur le remix de ‘Relationship’.

« José » (en l’honneur de son vrai nom, José Álvaro Osorio Balvin) est le cinquième album de J Balvin et a Tainy, entre autres, ainsi que des collaborations de Jhay Cortez, Dua Lipa, Bad Bunny, Khalid, Tokischa, Zion & Lennox, Tainy, entre autres. Il est composé de 24 chansons et a été précédé de nombreuses avancées ces derniers mois : « Un jour (Un jour) », « Une autre nuit sans toi », « Le 7 mai », le tube « Quoi d’autre alors ? (avec María Becerra), ‘Otro fili’, ‘Poblado’ (remix), ‘In da guetto’ (avec Skrillex) et ‘Qué locura’.

J Balvin est l’un des chanteurs colombiens de reggaeton avec la plus grande projection internationale et son précédent album « Colores » (2020) a été un grand succès commercial. Il a également figuré dans de nombreux singles et collaborations tels que » AM » (remix, avec Bad Bunny & Nío García), » 6 AM » (avec Farruko), » Ginza « , » Bobo « , » Safari » (avec Pharrel Williams) ,’ Hey Ma ‘(avec Pitbull et Camila Cabello),’ Mon peuple ‘(avec Beyonce),’ Sensualidad ‘(avec Prince Royce et Bad Bunny), ‘Avec hauteur ‘(avec Rosalía), … et un long etc . Actuellement, il prépare un 2022 avec de nombreux concerts.

YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=crzPXCrpD0U