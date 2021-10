J Balvin fête les 25 ans de Pokémon « Attention »

J Balvin a été dans l’œil du cyclone ces derniers mois après avoir lancé un message contre les Grammys pour « ne pas soutenir le genre urbain ». Presque immédiatement, le résident portoricain a répondu à la protestation, un acte qui déclencherait un différend entre les deux musiciens.

Le chanteur J Balvin continue de se concentrer sur la sortie de nouvelles musiques et a maintenant sorti le single « Take care » pour commémorer les 25 ans du dessin animé Pokémon, qui a longtemps été un favori du public.

« J’ai toujours voulu être Ash Ketchum et, grâce à cette collaboration avec Pokémon, j’ai pu vivre ce rêve comme un enfant », souligne l’artiste colombien dans la déclaration de l’entreprise, « Cet amour que j’ai pour Pokémon est l’inspiration pour ‘Faites attention’, ma contribution à P25 Music, en plus du clip vidéo, où je suis un Dresseur de Pokémon dans les rues de New York », a déclaré l’artiste dans un communiqué.

De nombreuses réactions positives ont émergé des fans qui ont grandi avec les dessins animés, en plus de la vidéo dépassant les 500 vues sur la chaîne YouTube de l’artiste.

Même la chaîne officielle Pokémon a commenté le matériel: « Merci de faire partie de notre célébration des 25 ans de Pokémon, J Balvin !! ». Commentaire auquel le public a répondu ».

