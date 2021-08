J Balvin présente son nouvel avion privé et vous invite à rêver grand

in

J Balvin a partagé avec ses followers sur ses réseaux sociaux la nouvelle de sa dernière acquisition : un nouvel avion privé. Accompagné d’une photo de l’avion, le chanteur écrit un long message détaillant ses débuts et les sacrifices que sa carrière a exigés, afin de motiver ses fans à rêver grand. Le succès de Balvin a fait de la chanteuse l’image des maisons de haute couture et même de la poupée Hasbro “Balvitron”. Il s’est également associé à la marque de bière Miller pour leur produit “Miller Lite”, et nous l’avons récemment vu prendre vie dans le jeu vidéo Fortnite. Regardez le message du Colombien, dans la vidéo.