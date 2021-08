J Balvin recrute le rappeur dominicain Tokischa pour un nouveau single, ‘Perra’

J. Balvin a partagé une nouvelle chanson “Perra” avec Tokischa de son cinquième album studio très attendu José.

Le projet est attendu pour le 10 septembre et est maintenant disponible en pré-commande. Le nouveau morceau arrive en conjonction avec J Balvin révélant la pochette de José. De plus, Balvin a retrouvé Fortnite pour figurer dans leur série d’icônes. Ensemble, ils ont lancé le J Balvin Set qui comprend une nouvelle tenue J Balvin, une emote et plus encore.

Plus tôt ce mois-ci, lorsque Balvin a initialement annoncé José, il a également partagé le premier single du projet, “Que Locura”, qui est arrivé avec un clip réalisé par Jose Sagaro / Film Headz.

L’annonce de l’album intervient au milieu d’un été massif pour Balvin avec la sortie récente de trois singles viraux, “In Da Ghetto”, avec Skrillex, « Qué Más Pues ? » avec la chanteuse argentine María Becerra, et son remix de « Poblado » de Crissin, Totoy El Frio, Natan Y Shander avec Karol G et Nicky Jam qui dominent le marché de la musique latine moderne et les charts mondiaux.

Son plus récent single, “In Da Ghetto”, connaît également une montée en popularité fulgurante sur TikTok depuis sa sortie en juillet. Plus tôt cette semaine, Balvin a reçu neuf nominations pour les prochains Billboard Latin Awards, dont le compositeur de l’année et l’artiste de l’année. Le succès de l’été est sur les talons de « Otra Noche Sin Ti », La collaboration de Balvin avec Khalid, qui a atteint la première place des classements Latin Airplay et Latin Rhythm de Billboard, marquant une 29e chanson latine historique pour l’artiste, la plus numéro un de tous les artistes latins.

José suit le dernier effort solo de Balvin, l’album très apprécié de 2020, Colores, qui a culminé au n ° 15 du palmarès Billboard 200 américain et au n ° 2 du palmarès des meilleurs albums latins américains. Rolling Stone a déclaré : « Colores est un spectacle sophistiqué de la palette sonore de Balvin » et le New York Times a affirmé que Colores était « une brillante réaffirmation des étapes qui ont fait du renouveau du reggaeton une partie de la conversation pop mondiale plus large ».

Pré-commandez José.