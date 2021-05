J Balvin recrute María Becerra pour son nouveau single ‘Qué Más Pues?’

J. Balvin a sorti un autre single de reggaeton prêt pour l’été, “Qué Más Pues?”, recrutant cette fois l’auteure-compositrice-interprète argentine Maria Becerra.

La chanteuse de 21 ans a commencé en tant que star de Youtube avant de signer avec 300 Entertainment (qui abrite des artistes tels que Megan Thee Stallion et Fetty Wap) et a abandonné ses débuts sur le label, The Animal, Pt. 1 EP, de retour en février.

« Qué Más Pues ? » – qui se traduit approximativement par «What More Then», voit le duo jouer le rôle d’amants abandonnés dans le visuel réalisé par Jose-Emilio Sagaró, alors qu’ils s’affrontent dans un chantier naval pas si romantique de New York.

« No es personal, pa’ novio no has nacido », chante Becerra. « Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora, qué más pues ? Moi, il ido. Traduit en gros, c’est « Ce n’est pas personnel, tu n’es pas né pour être un petit ami/ Tu m’as eu pendant longtemps, tu étais distrait/ Et maintenant quoi ? Je suis parti.”

“La chanson reggaeton possède un rythme rapide de batterie croustillante, les notes de synthé tombant avec une touche légère et poignante”, écrit Rolling Stone.

« Qué Más Pues ? » est le dernier single du prochain album sans titre de J Balvin, qui fait suite au dernier album du chanteur colombien, Colores en 2020. Les morceaux précédemment sortis incluent “Ma G”, “Tu Veneno”, “Otra Noche Sin Ti”, et sa confiture d’anniversaire “7 De Mayo”.

La superstar du reggaeton est également le sujet récent du nouveau documentaire d’Amazon, The Boy From Medellin, qui raconte Balvin dans son état le plus vulnérable alors qu’il navigue dans sa vie et sa célébrité tout en faisant face à l’anxiété et à la dépression.

Mais il y a aussi des hauts dans le film, alors qu’il se prépare pour un spectacle de retour à la maison à Medellín. Tourné en 2019 et réalisé par le cinéaste Matthew Heineman, le documentaire de près de deux heures – dont la première a eu lieu le Amazon Prime plus tôt ce mois-ci – tente de concilier la vie personnelle de Jose Álvaro Osorio Balvín et de J Balvin, la superstar mondiale.

