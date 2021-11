J Balvin recrute Sech pour la vidéo de lancement de « Una Nota »

J. Balvin a partagé une nouvelle vidéo pour la chanson « Una Nota » avec Sech de son sixième album studio acclamé par la critique JOSE.

Les nouveaux visuels, réalisés par Jose Sagaro, montrent que Balvin et Sech organisent une fête d’entrepôt éclatante pleine de danseurs talentueux et de haute énergie. La vidéo de « Una Nota » vient après la performance de Balvin de la chanson sur Jimmy Kimmel Live! La semaine dernière.

La vidéo « Una Nota » arrive également dans la foulée de Balvin co-organisant ComplexCon le week-end dernier, où il a passé le week-end à se mêler aux fans sur son stand interactif qui présentait des marchandises exclusives à l’événement. Balvin a également assisté aux CFDA Awards cette semaine où il a été stylé par Amiri.

De retour en septembre, Balvin s’est associé à VEVO pour la performance live officielle de « Suerte », qui est également présentée sur JOSE.

Les performances live officielles de Vevo sont le résultat d’une étroite collaboration créative avec les artistes et leurs équipes, résultant en une série de performances exclusives très spéciales. Les anciens des performances live officielles incluent Karol G, The Weeknd, Justin Bieber, Doja Cat, Billie Eilish, et Ariana Grande.

J Balvin a précédemment travaillé avec Vevo sur les performances live officielles de « Azul », « Negro », « Rojo » et « Amarillo » de son album Colores. Déjà un poids lourd bien connu de la scène reggaetón, la popularité de ses performances live officielles l’a poussé à devenir l’artiste le plus regardé de Vevo sur leur réseau en 2020 (avec plus de 3 milliards de vues dans le monde). Poursuivant son ascension, les succès récents de Balvin « Qué Más Pues ? » et « Poblado » ont tous deux fait les dix vidéos latines les plus vues de Vevo en 2021 jusqu’à présent, ainsi que son article sur « Location » de Karol G & Anuel AA.

« Ce fut une expérience incroyable de travailler avec l’équipe Vevo pour donner vie à mon nouvel album visuellement avec la performance et je suis reconnaissant pour leur soutien continu suite à la campagne Colores que nous avons faite ensemble », a déclaré J Balvin, « Cet album est très important tome. J’avais l’impression que je voulais juste faire des chansons que je voudrais entendre en tant que fan de musique, comme Jose, pas J Balvin.

Achetez ou diffusez Jose.