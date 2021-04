J Balvin revient aux origines du reggaeton

Après sa présentation réussie avant le combat de Saúl El Canelo Álvarez début mars, J Balvin présente Tu veneno, le deuxième aperçu de son prochain album. Dans cette vidéo, réalisée par José Sagaro (qui a travaillé avec Karol G, Danna Paola et Anuel AA), il mêle des environnements urbains à un manoir luxueux. Dans ses premières heures, il a dépassé les quatre millions de vues.

La chanson dépeint la complexité d’une relation toxique, comme il la décrit lui-même dans ses réseaux. Il a été produit par Taiko et le célèbre producteur de 28 ans Sky Rompiendo, avec qui Balvin a déjà collaboré sur de nombreux singles, et l’a même conduit à remporter un Grammy Latin en 2015 pour le remix Ay Vamos.

Il est à noter que cette chanson vient après Ma G. Ce dernier a été décrit par Billboard comme « le retour aux racines du rap de Balvin », et a été libéré pendant le combat de Canelo Álvarez.

En plus de cette première, le Colombien prépare sa prochaine présentation à Las Vegas, qui aura lieu en septembre de cette année, où il sera accompagné de Karol G, Rauw Alejandro, Jhay Cortez et Tainy.

J Balvin se classe actuellement comme l’artiste latino le plus écouté sur Spotify (et le sixième au monde) avec plus de 55 millions d’auditeurs mensuels. Il a également été nommé l’une des 100 personnes les plus influentes de 2020, et est l’artiste le plus vu sur la plate-forme VEVO et le numéro un latino au monde sur YouTube, Spotify, Deezer et Shazam.