J Balvin se prépare à promouvoir un nouvel album avec TikTok Livestream Concert

Medellín, le chanteur colombien J Balvin est officiellement sur le point de promouvoir son sixième album studio à venir, José, avec “un concert spécial en direct” sur l’application de partage de vidéos abrégées TikTok.

J Balvin et son équipe ont récemment dévoilé la performance exclusive de TikTok Live, qui devrait avoir lieu le dimanche 12 septembre prochain, « à 17 heures, heure du Mexique et de la Colombie » (15 heures PST aux États-Unis). Le José susmentionné, pour sa part, devrait être disponible pour les fans le vendredi 10 septembre, et l’effort marquera le quatrième album de l’artiste signé par Universal Music Group (y compris une collaboration de 2019, intitulée Oasis, avec Bad Bunny) depuis 2018 .

La performance d’une heure sur TikTok Live de J Balvin – qui a lancé l’année dernière un nouveau morceau lors de l’événement Halloween de Fortnite – « inclura certaines de ses chansons classiques ainsi que de nouveaux singles de son album attendu », qui, la sortie annonçant l’événement à distance indique également, est « le projet le plus personnel de Balvin à ce jour ».

À partir de là, le message concis souligne que J Balvin “est l’artiste latin le plus suivi sur TikTok”, tandis que le chanteur lui-même a vanté la plate-forme controversée dans un communiqué. Fait à noter, J Balvin continue de supprimer un nombre substantiel de flux Spotify, et l’artiste qui possède actuellement le plus de pièces Spotify mensuelles, Justin Bieber, a battu le record de diffusion en direct de TikTok en février.

“J’adore TikTok et voir toutes les choses incroyables que mes fans font avec ma musique comme bande originale”, a déclaré le triple nominé aux Grammy J Balvin. “Cela semble spontané et interactif d’une manière que je n’ai jamais ressentie avec mes fans depuis longtemps. Cela m’inspire lorsque j’ouvre TikTok pour voir ce qu’ils font, et cela m’incite à trouver de nouvelles façons de présenter ma musique pour continuer à garder les choses fraîches !

La prochaine émission de J Balvin sur TikTok – qui est devenue en juillet la première application avec Facebook à dépasser les trois milliards de téléchargements – reflète la présence considérable des services de partage de vidéos abrégées dans l’espace musical. TikTok Radio est arrivé sur SiriusXM à la fin du mois dernier, par exemple, tandis que les rivaux de TikTok, dont Lomotif et Triller, ont signé des accords de licence avec les grands labels cette année.

Plus généralement, le contenu exclusif – interviews, diffusions en direct, performances dans le jeu, etc.

Apple Music a enregistré un livestream exclusif de Donda récemment publié par Kanye West, par exemple. Et YouTube cette semaine, en annonçant que Premium et Music avaient dépassé le total combiné des 50 millions d’abonnés, a précisé qu’il proposera “beaucoup” d’autres événements comme “l’afterparty” que Tim McGraw a animé pour la sortie de sa musique “7500 OBO”. vidéo.