J Balvin, Selena Gómez et JLO donneront un concert pour promouvoir le vaccin Covid – El Sol de México

Selena Gómez, Jennifer López et J Balvin se joindra à VAX LIVE, un concert spécial pour promouvoir la campagne de vaccination contre coronavirus et d’exiger que sa distribution sur toute la planète soit égale.

Sous le slogan «le concert pour réunifier le monde», VAX LIVE sera diffusé le 8 mai à la télévision et en «streaming», il mettra en vedette Selena Goméz en tant que présentatrice et des stars telles que Jennifer López, J Balvin, Eddie Vedder, Foo Fighters ou SA

L’organisation caritative Global Citizen est à l’origine de cet événement soutenu par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et également soutenu par des autorités telles que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ou le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez.

“Nous sommes dans une course contre la montre et la clé pour se ressaisir est le vaccin”, a déclaré mardi Hugh Evans, cofondateur et PDG de Global Citizen.

Evans a déclaré qu ‘”il y a une lumière au bout de ce tunnel”, mais a insisté sur le fait que pour mettre fin à la pandémie, il est nécessaire de “renforcer la confiance” dans l’utilisation des vaccins et de s’assurer que les doses atteignent tout le monde.

L’une des revendications de VAX LIVE aux gouvernements, aux entreprises et aux philanthropes est de contribuer 22,1 milliards de dollars supplémentaires à ACT Accelerator, un programme de l’OMS visant à garantir que les vaccins sont distribués de manière égale.

De même, VAX Live demandera des dons pour vacciner plus de 27 millions d’agents de santé qui, dans le monde entier, donnent leur peau pour arrêter l’avancée du coronavirus.

En ce sens, Selena Gómez a été «honorée» de présenter un événement comme VAX LIVE.

“C’est un moment historique pour encourager les gens du monde entier à prendre le vaccin covid-19 lorsqu’il est disponible pour eux et pour demander aux dirigeants mondiaux de partager équitablement les doses de vaccin”, a-t-il déclaré.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a également souligné que toutes les initiatives visant à «défendre l’équité des vaccins et à protéger les personnes les plus vulnérables» sont utiles.

VAX Live sera enregistré au stade SoFi de Los Angeles (USA) et le 8 mai, il sera diffusé en différé.

Le concert sera disponible sur YouTube tandis qu’à la télévision américaine, il pourra être vu via des chaînes telles que ABC, CBS ou Fox.