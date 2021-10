J Balvin s’excuse auprès des femmes de couleur pour sa dernière vidéo | Instagram

Récemment la vidéo « Perra » de chanteur J Balvin a déclenché des critiques sociales et même politiques pour avoir déguisé les personnes de couleur avec des traits de chien, ce qui a sans aucun doute suscité une grande controverse et il a décidé d’en parler.

Une fois de plus, le clip de « Perra », l’une des chansons les plus accrocheuses du dernier album de J Balvin intitulé « JOSE », fait de nouveau l’actualité.

Et cette fois ce n’est pas parce que c’était supprimé de la plate-forme Youtube pour les pressions et les critiques, mais pour les excuses présentées par son créateur.

Le Colombien à travers ses histoires Instagram a partagé un vidéo dans lequel il prolonge sa lamentation au cas où le clip viendrait offenser quelqu’un.

Je viens vous parler de la vidéo de Perra, je tiens à présenter mes excuses à toutes les personnes qui ont été offensées, notamment aux femmes et à la communauté noire. Cela ne fait pas partie de ce que j’ai toujours exprimé. Mon truc a toujours été la tolérance, l’amour et l’intégration ».

Il a ensuite allégué que, pour les raisons invoquées, qui ont suscité une infinité de critiques dans le public, il a décidé de supprimer la vidéo de sa plateforme YouTube.

Cependant, je précise que l’intention en tant qu’artiste est de s’améliorer dans ses locaux et surtout de soutenir ceux qui débutent dans le monde de la musique.

Comme j’ai aussi aimé soutenir de nouveaux talents, en l’occurrence Tokischa, une femme qui soutient son peuple, sa communauté, et responsabilise également les femmes. En réponse et évidemment par respect, j’ai téléchargé la vidéo il y a huit jours et voyant qu’ils ont continué avec les critiques et à cause de cette situation, je suis ici en train de faire face et d’en parler. Maman aussi, excuse-moi, l’idée est de continuer à être meilleur chaque jour, merci de m’avoir écouté… José », a-t-il conclu.